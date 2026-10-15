  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam SON DAKİKA: Cuma günü okullar tatil! Valilik duyurdu: 16 Ekim Cuma okullar tatil mi?

SON DAKİKA: Cuma günü okullar tatil! Valilik duyurdu: 16 Ekim Cuma okullar tatil mi?

Son dakika: Meteoroloji ve AKOM’un İstanbul için peş peşe yaptığı kuvvetli sağanak yağış ve fırtına uyarıları sonrası gözler İstanbul Valiliği’nden gelecek açıklamaya çevrildi. 16 Ekim Cuma günü okulların tatil edilip edilmediği merak konusu olurken, öğrenciler ve veliler “İstanbul’da bugün okul var mı, cuma günü okullar tatil mi?” sorularına yanıt arıyor. İşte İstanbul’da eğitime ilişkin son dakika gelişmeleri ve Valilik açıklamasına dair detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Son dakika: İstanbul'da etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağış ve fırtınaya ilişkin Meteoroloji ve AKOM'dan gelen uyarılar, okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı.

Öğrenci ve veliler, 16 Ekim 2026 Cuma günü İstanbul'da eğitime ara verilip verilmeyeceğini araştırırken gözler İstanbul Valiliği'nden yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, İstanbul'da cuma günü okullar tatil mi, eğitim öğretime ara verildi mi? İşte merak edilen son gelişmeler...

16 EKİM CUMA İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Meteorolojik uyarıların ardından binlerce öğrenci ve velinin gündeminde yer alan "İstanbul'da yarın okullar tatil mi?" sorusu yanıt arıyor. İstanbul Valiliği son dakika haberine göre İstanbul'da 16 Ekim Cuma günü de eğitim öğretime ara verildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA