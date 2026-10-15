SON DAKİKA: İSTANBUL'DA SEL FELAKETİ | Anadolu Yakası için alarm verildi: Saat açıklandı

Sarı kodlu uyarı verilen diğer iller arasında Ankara, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, Bolu, Kastamonu, Sinop, Kayseri, Sivas, Adana, Hatay, Mersin, Diyarbakır ve Van da yer aldı. Yetkililer, kuvvetli yağışın neden olabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün 48 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Zonguldak için turuncu kodlu uyarı yayımlanırken, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 42 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

BU SAATLERE DİKKAT! YAĞIŞIN GÜZERGAHI DEĞİŞECEK

Meteorolojik tahminlere göre yağışların sabah saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nda yeniden etkisini artırması bekleniyor. Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde saat 12.00'ye kadar çok kuvvetli sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Saat 12.00'den sonra ise yağışlı sistemin akşam saatlerine kadar Batı Karadeniz'e doğru ilerlemesi bekleniyor. Bu süreçte Zonguldak çevresinde kuvvetli yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Yetkililer, özellikle riskli bölgelerde yaşayan vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri çağrısında bulundu.