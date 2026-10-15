SON DAKİKA: İSTANBUL'DA SEL FELAKETİ | Anadolu Yakası için alarm verildi: Saat açıklandı

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak, kenti adeta felç etti. Dün sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yağış, binden fazla noktada su baskınlarına neden olurken dereler taştı, yollar göle döndü, araçlar sular altında kaldı. Sel ve su baskınlarının yaşandığı kentte iki kişi hayatını kaybetti. Dün Avrupa Yakası'nda etkili olan yağışın ardından bugün gözler Anadolu Yakası'na çevrildi. Bölgede alarm verilirken, cuma gecesi İstanbul'a yeni bir yağışlı sistemin giriş yapmasının beklendiği bildirildi.
ANADOLU YAKASI İÇİN ALARM VERİLDİ
İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanağın ardından gözler Anadolu Yakası'na çevrildi. Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) meteorolojik değerlendirmelerine göre, yağışların Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Bugün saat 10.00'a kadar bazı bölgelerde metrekareye 50 ila 75 kilogram ilave yağış düşeceği tahmin edilirken, rüzgarın hızının saatte 50 ila 80 kilometreye ulaşabileceği bildirildi.
Yetkililer, vatandaşları zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı. Açıklamada, toplu ulaşımın tercih edilmesi, dere yataklarından ve su baskını riski bulunan bölgelerden uzak durulması gerektiği vurgulandı.
İSTANBUL'A METREKAREYE 242 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ
İstanbul'da etkili olan sağanağın ardından ölçülen yağış miktarları, tablonun boyutunu gözler önüne serdi. Beykoz'da metrekareye 242 kilogram yağış düşerken, Eyüpsultan'da 190,5, Sarıyer'de ise 187,9 kilogram yağış kaydedildi.
Özellikle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerinde metrekareye düşen yağış miktarı 100 ila 230 kilogram arasında ölçüldü. Kentin birçok noktasında da metrekareye düşen yağış 100 kilogramı aştı.
METEOROLOJİDEN 48 İL İÇİN UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün 48 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Zonguldak için turuncu kodlu uyarı yayımlanırken, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 42 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Sarı kodlu uyarı verilen diğer iller arasında Ankara, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, Bolu, Kastamonu, Sinop, Kayseri, Sivas, Adana, Hatay, Mersin, Diyarbakır ve Van da yer aldı. Yetkililer, kuvvetli yağışın neden olabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
BU SAATLERE DİKKAT! YAĞIŞIN GÜZERGAHI DEĞİŞECEK
Meteorolojik tahminlere göre yağışların sabah saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nda yeniden etkisini artırması bekleniyor. Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde saat 12.00'ye kadar çok kuvvetli sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Saat 12.00'den sonra ise yağışlı sistemin akşam saatlerine kadar Batı Karadeniz'e doğru ilerlemesi bekleniyor. Bu süreçte Zonguldak çevresinde kuvvetli yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Yetkililer, özellikle riskli bölgelerde yaşayan vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri çağrısında bulundu.