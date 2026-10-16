Ankara Abisi Yasin Oyanık tutuklandı! Milyonluk vurgun bakın nasıl deşifre oldu: 153 milyon TL aklamışlar!

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan yürütülen soruşturma, yasa dışı bahis gelirlerinin farklı kişi, şirket ve dernek hesapları üzerinden aktarıldığı belirlendi. Anıl Bozna'ya ait dijital materyallerin incelenmesiyle başlayan süreçte, para transferlerinin organizasyonunda kullanıldığı değerlendirilen yasa dışı panel sistemine ait yazışmalar tespit edildi. Soruşturma kapsamında elde edilen dijital veriler, banka hareketleri ve MASAK raporları birlikte incelendi. İncelemelerde, Ankara Abisi İyilik Derneği ile bağlantılı hesaplar üzerinden gerçekleştirilen yüksek tutarlı para transferleri dikkat çekti.

Anıl Bozna'ya ait dijital materyallerde yapılan incelemede, "MASTER MÜTABAKAT - RP-8" isimli gruptaki 15 Nisan 2025 tarihli yazışmalara ulaşıldı. Yazışmalarda "Jada" rumuzlu kullanıcının, 19 Ocak 2021'de Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kurulan Yasin Oyanık 'ın başkanlığındaki Ankara Abisi İyilik Derneği'ne ait banka hesabına "Akif'in babasının zekâtı" açıklamasıyla beş parça halinde toplam 500 bin lira gönderilmesi yönünde talimat verdiği belirlendi. Soruşturma dosyasında, Nejla Cankat isimli kişiye ait banka hesabından da aynı derneğin hesabına 50 bin, 55 bin ve 100 bin lira tutarlarında para transferleri yapıldığı kaydedildi. Söz konusu işlemlerde şifreli ifadelerin kullanıldığı tespit edildi.

ŞİFRE : "AKİF'İN BABASININ ZEKATI"

Dijital incelemelerle elde edilen bulgular üzerine Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında MASAK raporu alındı. Dernek hesaplarına "Akif'in babasının zekâtı" açıklamasıyla 404 gerçek ve tüzel kişi tarafından 1.430 işlemde toplam 153 milyon 712 bin lira gönderildiği belirlendi. Derneğin hesaplarından çıkan 903 milyon 456 bin 588 liranın 308 milyon 817 bin 272 lirasının Beylice Gıda Hayvancılık İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret isimli şirketin hesaplarına aktarıldığı belirlendi.

MASAK raporlarında, derneğin normal bağış tutarlarının işlem başına ortalama 1.640 TL seviyesinde olduğu, ancak "Akif'in babasının zekâtı" açıklamasıyla yapılan transferlerde işlem başı ortalamanın 108.052 TL'ye ulaştığı vurgulandı. Bu durumun olağan yardım bağışları tipolojisiyle uyuşmadığı kaydedildi. Ayrıca söz konusu şifreli açıklamalarla para gönderen 363 şüpheli hakkında yasa dışı bahis ve kumar oynanmasını sağladıkları ya da aracılık ettiklerine dair MASAK nezdinde istihbari kayıtlar bulunduğu tespit edildi.