İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 16 EKİM CUMA |İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, ne kadar doldu? Ömerli, Terkos, Büyükçekmece, Sazlıdere, Alibey, Elmalı, Darlık...

İSTANBUL'DA YAĞIŞ REKORU O İLÇEDE!

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin paylaştığı verilere göre, sağanağın en yoğun hissedildiği ilçelerden Beykoz'da metrekareye 242 kilogram yağış düştü. Bu miktar Eyüpsultan'da 190,5 kilogram, Sarıyer'de ise 187,9 kilogram olarak kayıtlara geçti. Yağışların özellikle İstanbul Boğazı çevresinde ve Avrupa Yakası'nın kuzey ile orta bölgelerinde yoğunlaştığı görüldü. Söz konusu bölgelerde metrekareye düşen yağış miktarı 100 ile 230 kilogram arasında ölçüldü.