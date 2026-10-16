İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 16 EKİM CUMA |İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, ne kadar doldu? Ömerli, Terkos, Büyükçekmece, Sazlıdere, Alibey, Elmalı, Darlık...

Vatandaşlar İSKİ'nin güncel verileri araştırılmaya başlandı. İşte İstanbul barajlarında son durum...
İSTANBUL'DA YAĞIŞ REKORU O İLÇEDE!
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin paylaştığı verilere göre, sağanağın en yoğun hissedildiği ilçelerden Beykoz'da metrekareye 242 kilogram yağış düştü. Bu miktar Eyüpsultan'da 190,5 kilogram, Sarıyer'de ise 187,9 kilogram olarak kayıtlara geçti. Yağışların özellikle İstanbul Boğazı çevresinde ve Avrupa Yakası'nın kuzey ile orta bölgelerinde yoğunlaştığı görüldü. Söz konusu bölgelerde metrekareye düşen yağış miktarı 100 ile 230 kilogram arasında ölçüldü.
İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ
Ömerli Barajı: yüzde 62,17
Darlık Barajı: yüzde 67,74
Elmalı Barajı: yüzde 100
Terkos Barajı: yüzde 34,64
Alibey Barajı: yüzde 68,13
Büyükçekmece Barajı: yüzde 29,02
Sazlıdere Barajı: yüzde 27,47
Istrancalar Barajı: yüzde 84,20
Kazandere Barajı: yüzde 8,28
Pabuçdere Barajı: 3,41