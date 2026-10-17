MASTERCHEF'TE POTAYA KİM GİTTİ? | MasterChef 16 Ekim eleme adayı kim oldu? MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci takım dokunulmazlığı heyecanı yaşandı. 16 Ekim akşamı mavi ve kırmızı takım, dokunulmazlığı kazanmak için hünerlerini sergilerken yarışmacılar arasında rekabet giderek arttı. Gecenin ardından gözler, dokunulmazlık oyununu kazanan takıma ve eleme potasına giren isimlere çevrildi. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı, haftanın 5. ve 6. eleme adayları kim oldu? İşte son bölümün ayrıntıları…
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Masterchef dokunulmazlık oyununu kazanan taraf mavi takım oldu.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Şiringül ve Hasan Alp haftanın ilk takım oyununun ardından eleme adayı olmuştu. Nurten ve Burçin, 15 Ekim'de gerçekleşen oyunların ardından eleme potasına girdi.
MASTERCHEF 16 EKİM'DE 5. VE 6. ELEME ADAYI KİM OLDU?
16 Ekim'de eleme adayları Tolğa ve Tolgahan oldu.