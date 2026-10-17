MASTERCHEF'TE POTAYA KİM GİTTİ? | MasterChef 16 Ekim eleme adayı kim oldu? MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci takım dokunulmazlığı heyecanı yaşandı. 16 Ekim akşamı mavi ve kırmızı takım, dokunulmazlığı kazanmak için hünerlerini sergilerken yarışmacılar arasında rekabet giderek arttı. Gecenin ardından gözler, dokunulmazlık oyununu kazanan takıma ve eleme potasına giren isimlere çevrildi. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı, haftanın 5. ve 6. eleme adayları kim oldu? İşte son bölümün ayrıntıları…