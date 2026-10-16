SON DAKİKA: Bakan Çiftçi açıkladı: 5 il için turuncu kod!

SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sakarya'da yaşanan sel felaketine ilişkin yaptığı açıklamada, 5 il için turuncu kodlu meteorolojik uyarı verildiğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Tehlikenin devam ettiğini vurgulayan Çiftçi, turuncu kod kapsamındaki illerde yaşayan vatandaşlara evden çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Bakan Çiftçi'nin açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

Tehlikenin geçmiş değil. Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı verdi. Turuncu kod verilen illerde evden çıkmayın.

Ferizli ilçesinde metrekareye 265 kilo yağış düştü Sakarya'daki selde 2 yapı, 5 köprü çöktü.

Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanındadır. Vatandaşımızın zararını karşılayacağız.