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SON DAKİKA: Kocaeli'nden acı haber geldi: Şiddetli sağanak can aldı

Son dakika: Kocaeli genelinde etkili olan şiddetli sağanak yağış ve sel felaketi can aldı. Eski Yaylacık Mahallesi Muhtarı Mustafa Gedikli, sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. Gedikli’nin cansız bedeni bulundu.

SABAH

Giriş Tarihi:

Kocaeli'de 14 Ekim akşamı etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde, Eski Yaylacık Mahallesi Muhtarı Mustafa Gedikli'den acı haber geldi. Eşiyle birlikte tarlalarındaki barakada bulunduğu sırada aracını almak için dışarı çıkan Gedikli, taşkın sularına kapıldı. Eşinin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında, güvenlik kamerası görüntüleri de incelenirken Gedikli'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Dün, olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında ters dönmüş halde bulunan araç, sudan çıkarıldı. Araçta yapılan kontrolde Gedikli'ye rastlanmadı.

Aralıksız sürdürülen arama çalışmaları neticesinde Gedikli'nin cansız bedeni Körfez açıklarında bulundu.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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