SON DAKİKA: Kocaeli'nden acı haber geldi: Şiddetli sağanak can aldı

Kocaeli'de 14 Ekim akşamı etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde, Eski Yaylacık Mahallesi Muhtarı Mustafa Gedikli'den acı haber geldi. Eşiyle birlikte tarlalarındaki barakada bulunduğu sırada aracını almak için dışarı çıkan Gedikli, taşkın sularına kapıldı. Eşinin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında, güvenlik kamerası görüntüleri de incelenirken Gedikli'nin cansız bedenine ulaşıldı.