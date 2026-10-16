Son dakika: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme: Mahkemeden karar çıktı: Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'na verilen karar...

Kubilay Kaan Kundakçı (21), Rapçi Vahap Canbay ve eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'nu Canbay'ın talebi üzerine bir araya getirmek üzere, Canbay ile beraber 19 Mart günü Ümraniye Tatlısu Mahallesindeki olay yerine gitmiş, ancak bulundukları araç içerisine Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisi Alaatin Kadayıfçıoğlu tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaralanarak yaşamını yitirmişti.