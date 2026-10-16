Son dakika: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme: Mahkemeden karar çıktı: Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'na verilen karar...

Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği cinayete ilişkin davada hüküm açıklandı. Aleyna Kalaycıoğlu beraat ederken, Alaattin Kadayıfçıoğlu kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Kubilay Kaan Kundakçı (21), Rapçi Vahap Canbay ve eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'nu Canbay'ın talebi üzerine bir araya getirmek üzere, Canbay ile beraber 19 Mart günü Ümraniye Tatlısu Mahallesindeki olay yerine gitmiş, ancak bulundukları araç içerisine Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisi Alaatin Kadayıfçıoğlu tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaralanarak yaşamını yitirmişti.
Kadayıfçıoğlu hakkında "kasten öldürme", Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu hakkında ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapis talep edilmişti.
KARAR AÇIKLANDI
İstanbul Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme, Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraatine, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ise "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsine hükmetti.