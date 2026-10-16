TARIM KREDİ AKTÜEL KATALOĞU 16-19 EKİM | Hafta sonu indirimi raflarda: Sucuk, zeytinyağı, tuvalet kağıdı ne kadar?

Tarım Kredi Marketleri, 16-19 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel kataloğunu tüketicilerle buluşturdu. Temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, zeytinyağı ve sucuktan bebek bakım ürünlerine kadar pek çok üründe indirimli fiyatlar öne çıktı. İşte Tarım Kredi Marketleri'nin 16-19 Ekim indirimli ürünler listesi…
TARIM KREDİ MARKETLERİ 16-19 EKİM AKTÜEL KATALOĞU
Kuru Dut (250 G): 149,90 TL
Fındık İç (180 G): 139,00 TL
Tuvalet Kağıdı: 128,90 TL
Bingo Sıvı Bulaşık Deterjanı: 209,00 TL
Pilavlık Bulgur (2,5 KG): 99,00 TL
Osmancık Pirinç (2,5 KG): 199,00 TL
Sıvı Sabun Çeşitleri (750 ML): 42,90 TL
Tuvalet Kağıdı 2 Katlı (16'lı): 128,90 TL
Zeytinyağı (1 L): 279,00 TL
Dana Kasap Sucuk 329,00 TL
Leblebi Beyaz / Sarı (200 G): 41,90 TL
Kurutulmuş Trabzon Hurması (100 G): 74,90 TL