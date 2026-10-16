  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam TARIM KREDİ AKTÜEL KATALOĞU 16-19 EKİM | Hafta sonu indirimi raflarda: Sucuk, zeytinyağı, tuvalet kağıdı ne kadar?

TARIM KREDİ AKTÜEL KATALOĞU 16-19 EKİM | Hafta sonu indirimi raflarda: Sucuk, zeytinyağı, tuvalet kağıdı ne kadar?

Tarım Kredi Marketleri’nin 16-19 Ekim aktüel kataloğu indirimli ürünleriyle raflardaki yerini aldı. Zeytinyağından sucuğa, tuvalet kağıdından bebek bakım ürünlerine kadar birçok temel ihtiyaç ürününde cazip fiyatlar dikkat çekiyor. İşte Tarım Kredi Marketleri’nin haftanın indirimlerini içeren 16-19 Ekim aktüel kataloğu…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Tarım Kredi Marketleri, 16-19 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel kataloğunu tüketicilerle buluşturdu. Temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, zeytinyağı ve sucuktan bebek bakım ürünlerine kadar pek çok üründe indirimli fiyatlar öne çıktı. İşte Tarım Kredi Marketleri'nin 16-19 Ekim indirimli ürünler listesi…

TARIM KREDİ MARKETLERİ 16-19 EKİM AKTÜEL KATALOĞU

Kuru Dut (250 G): 149,90 TL

Fındık İç (180 G): 139,00 TL

Tuvalet Kağıdı: 128,90 TL

Bingo Sıvı Bulaşık Deterjanı: 209,00 TL

Pilavlık Bulgur (2,5 KG): 99,00 TL

Osmancık Pirinç (2,5 KG): 199,00 TL

Sıvı Sabun Çeşitleri (750 ML): 42,90 TL

Tuvalet Kağıdı 2 Katlı (16'lı): 128,90 TL

Zeytinyağı (1 L): 279,00 TL

Dana Kasap Sucuk 329,00 TL

Leblebi Beyaz / Sarı (200 G): 41,90 TL

Kurutulmuş Trabzon Hurması (100 G): 74,90 TL

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA