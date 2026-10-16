Yağışlar coştu! Eylül ayı raporu ortaya çıktı: Kimi kentte 66 yılın rekoru, kimi kentte tek damla düşmedi

Türkiye genelinde bu yıl eylülde ise metrekareye ortalama 32,4 kilogram yağış düştü. Böylece eylül yağışlarında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 30 artış gerçekleşti. Yağışlar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamına yakını ile Trakya'nın batı kesimleri, İzmir, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevrelerinde normallerine göre yüzde 80'den fazla azalırken, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya ve Isparta çevrelerinde yer yer normallerinin 4 katını aştı. Bölgesel olarak Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlar normallerinin altında, diğer bölgelerde ise üzerinde gerçekleşti.

Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde son 12 yılın, Akdeniz Bölgesi'nde ise son 10 yılın en yüksek eylül yağış seviyesine ulaşıldı.



SAKARYA VE KOCAELİ'DE 66 YILIN EN YÜKSEK EYLÜL YAĞIŞI



İller bazında en fazla yağış, metrekareye 185,8 kilogramla Rize'de, en az yağış ise 0,4 kilogramla Mardin'de kaydedildi.



Sakarya ve Kocaeli'de yağış miktarı normallerinin 3 katını aşarken, her iki ilde de son 66 yılın en yüksek eylül yağışı gerçekleşti.



Bursa, Düzce, Isparta, Sinop, Yalova ve Zonguldak'ta son 18 yılın, Burdur'da son 17 yılın, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Çankırı, Eskişehir ve Konya'da ise son 12 yılın en yüksek eylül yağışı kayıtlara geçti.