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YAĞIŞLAR NE ZAMAN BİTECEK? | İstanbul’da yağışlar ne kadar sürecek? Cumartesi, Pazar, Pazartesi yağmur var mı?

Son dakika: İstanbul’da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Kent genelinde sel ve taşkınlar yaşanırken bazı bölgelerde su baskınları meydana geldi. Rekor seviyelere ulaşan yağışlarda can kayıpları da yaşandı. Peki, İstanbul’da yağışlar ne kadar sürecek? Sağanak yağış önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürecek mi? İşte detaylar…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İstanbul'da etkisini artıran şiddetli yağışlar, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ilçede sel ve su baskınları yaşanırken, aşırı yağışlar can kayıplarına da yol açtı. Vatandaşlar zor anlar yaşarken gözler hava durumu tahminlerine çevrildi. Peki, İstanbul'da sağanak yağışlar sürecek mi? Yağışlı hava kaç gün daha etkili olacak? Detaylar…

METEOROLOJİ YENİ UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "İstanbul'da Yağışlar Yeniden Kuvvetleniyor!" başlığı ile kentte beklenen yeni yağışlara ilişkin uyarı yayımladı.

Yapılan açıklamada, şu tahminlere yer verildi:
"Marmara'da halen bölgenin doğusunda etkili olan kuvvetli yağışların, bu gece saatleri itibarıyla etkisıni kaybetmesi bekleniyor. Ancak, yarın (cuma) sabah saatlerinden itibaren bölgenin tekrar yağış almaya başlayacağı, İstanbul'un özellikle Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçeleri ile Kırklareli nin doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (cuma) gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak cumartesi (17.10.2026) günü İstanbul il geneli ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olarak devam etmesi beklenmektedir. 14 Ekim tarihinde gerçekleşen şiddetli yağışların sebep olduğu olumsuz şartların halen devam ettiği göz önüne alındığında sel, su baskınları, yıldırım ve heyelan riski taşıyan yeni yağışlı sisteme karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

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