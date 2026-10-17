Aile Bakanlığı devreye girdi: Çocukları istismar eden o yarışma hakkında suç duyurusu

SABAH yazarı Funda Karayel, skandal yarışmayı köşesine taşımıştı. Karayel yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

Antalya'da 23-28 Ekim tarihleri arasında 4-13 yaşındaki çocukların yarışacağı, Little Miss and Little Mister United World etkinliği yapılacak. Fransa, Belçika ve Rusya başta olmak üzere pek çok ülkede, çocukların ruhsal ve ahlaki gelişimine zarar verdiği, pedofiliyi özendirdiği gerekçesiyle yasaklanan bu tür bir etkinliğin ülkemizde yapılacak olmasını şaşkınlıkla karşıladım.

Önce geçmişe gidelim. Yıl 2007. Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Little Miss World yarışması, çocuklara transparan ve oryantal kıyafetler giydirilmesi nedeniyle büyük tepki çekiyor. Dönemin haberlerine göre yarışmayla ilgili soruşturma başlatılıyor ama bir sonuç çıkmıyor.

Bir kere başlı başına bir çocuk istismarı söz konusu. Yarışmanın diğer yıllarda kazananlarını inceledim, küçücük çocuklar makyajlı ve tuhaf kıyafetlerle podyumda yürüyor. Dört yaşındaki bir çocuk için güzellik nedir? Birincilik ne demektir? Jürinin karşısına çıkıp beğenilmek neden bir başarı ölçütü olsun? O yaşta çocuğun dünyası oyunla, merakla, keşfetmekle, düşmekle, kalkmakla dolu olmalı. Ama biz yetişkinler, daha çocukluğunu yaşayamamış birine sahneye çıkmayı, poz vermeyi, kendisini başkalarıyla kıyaslamayı ve birilerinin onayını beklemeyi öğretiyoruz. Düpedüz rezalet bu yarışmalar.