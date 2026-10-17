ALTIN YENİDEN TERS DÖNDÜ! ALTIN FİYATLARI NE KADAR? GRAM ALTIN NE KADAR? ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?

Altın fiyatları 17 Ekim 2026 Cumartesi günü yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Birikimlerini altın üzerinden değerlendirenler ve kuyumculardan alım yapmayı planlayan vatandaşlar, güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor.
Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilikle haftayı düşüşle tamamlayan altın piyasasında gözler, yeni haftanın seyrine çevrildi. Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınının yanı sıra 22 ayar bilezik ve ons altının güncel alış-satış değerleri de merak konusu oldu.
Peki, 17 Ekim 2026 bugün gram altın kaç TL, çeyrek altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları alış-satış tablosu…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.632,39
Satış: 6.633,21
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.164,17
Satış: 4.166,99
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.611,83
Satış: 10.845,29
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 42.447,32
Satış: 43.248,50
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 43.206,00
Satış: 43.719,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 21.157,33
Satış: 21.690,58
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 43.795,55
Satış: 44.899,93
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.632,34
Satış: 4.861,15
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.046,80
Satış: 6.286,90
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 107.217,00
Satış: 108.877,00