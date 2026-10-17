  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam ALTIN YENİDEN TERS DÖNDÜ! ALTIN FİYATLARI NE KADAR? GRAM ALTIN NE KADAR? ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?

ALTIN YENİDEN TERS DÖNDÜ! ALTIN FİYATLARI NE KADAR? GRAM ALTIN NE KADAR? ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?

17 Ekim 2026 güncel altın fiyatları, hafta sonunda yatırımcıların yakın takibinde. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altınının alış-satış fiyatları merak edilirken küresel piyasalardaki gelişmeler de altının yönünü etkiliyor. Peki, bugün altın ne kadar oldu, Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Altın fiyatları 17 Ekim 2026 Cumartesi günü yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Birikimlerini altın üzerinden değerlendirenler ve kuyumculardan alım yapmayı planlayan vatandaşlar, güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor.

Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilikle haftayı düşüşle tamamlayan altın piyasasında gözler, yeni haftanın seyrine çevrildi. Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınının yanı sıra 22 ayar bilezik ve ons altının güncel alış-satış değerleri de merak konusu oldu.

Peki, 17 Ekim 2026 bugün gram altın kaç TL, çeyrek altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları alış-satış tablosu…

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 6.632,39

Satış: 6.633,21

ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

Alış: 4.164,17

Satış: 4.166,99

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 10.611,83

Satış: 10.845,29

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 42.447,32

Satış: 43.248,50

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 43.206,00

Satış: 43.719,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 21.157,33

Satış: 21.690,58

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 43.795,55

Satış: 44.899,93

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 3.632,34

Satış: 4.861,15

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 6.046,80

Satış: 6.286,90

GREMSE ALTIN FİYATI

Alış: 107.217,00

Satış: 108.877,00

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA