Haberler Yaşam ARA TATİLE KAÇ GÜN KALDI? | İlk ara tatil ne zaman başlayacak? Kasım ara tatili ne zaman? ARA TATİLE KAÇ GÜN KALDI? | İlk ara tatil ne zaman başlayacak? Kasım ara tatili ne zaman? 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminin açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin merakla beklediği Kasım ara tatilinin başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. Peki, okullarda ilk ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek ve ara tatile kaç gün kaldı? İşte detaylar… HABER MERKEZİ









MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimiyle ilk ara tatil tarihleri netleşti. Milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yer alan Kasım ara tatili için geri sayım başladı. Peki, okullar ne zaman tatile girecek, ilk ara tatil hangi tarihte sona erecek? Detaylar…

KASIM ARA TATİLİ 2026 NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KAÇ GÜN SÜRECEK? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okullarda birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün tatil yapma fırsatı bulacak. Öğrenciler, ara tatil süresince dinlenebilecek ve ikinci döneme hazırlık için eksik konularını tamamlama imkanı bulabilecek.