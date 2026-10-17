ARA TATİLE KAÇ GÜN KALDI? | İlk ara tatil ne zaman başlayacak? Kasım ara tatili ne zaman?

MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimiyle ilk ara tatil tarihleri netleşti. Milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yer alan Kasım ara tatili için geri sayım başladı. Peki, okullar ne zaman tatile girecek, ilk ara tatil hangi tarihte sona erecek? Detaylar…
KASIM ARA TATİLİ 2026 NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KAÇ GÜN SÜRECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okullarda birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün tatil yapma fırsatı bulacak. Öğrenciler, ara tatil süresince dinlenebilecek ve ikinci döneme hazırlık için eksik konularını tamamlama imkanı bulabilecek.
MEB 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TATİL TAKVİMİ
MEB'in yayımladığı çalışma takvimine göre, yeni eğitim öğretim yılında öğrencileri bekleyen tatil tarihleri de belli oldu. Birinci dönem 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2027 tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.
İkinci dönem ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayıp 12 Mart 2027 Cuma günü tamamlanacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.