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Haberler Yaşam BİM YENİ AFİŞ | BİM aktüel 18-20-21 Ekim fırsatları!

BİM YENİ AFİŞ | BİM aktüel 18-20-21 Ekim fırsatları!

BİM aktüel kataloğunda bu hafta pazar, salı ve çarşamba günleri geçerli olacak indirimler tüketicilerle buluşuyor. İşşte birbirinden renkli BİM aktüel ürünleri...

HABER MERKEZİ

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BİM'e gelen aktüel ürünleri takip eden vatandaşlar 'BİM'DE BU HAFTA NE VAR' başlığını araştırıyor. Peki 18-120-21 günü BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler satışa çıkacak? İşte detaylar...

BİM AKTÜEL 18 EKİM KATALOĞU!

Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 11.550 TL

Siyah Turbo Cam Ankastre Set: 11.250 TL

Tam Otomatik Makine: 15.900 TL

Türk Kahve Makinesi: 1.890 TL

Mini Blender Set: 1.990 TL

BİM AKTÜEL 18 EKİM KATALOĞU!

65 İnç AI QNED Mini LED 4K Smart TV: 45.900 TL

Soundbar S30A: 4.990 TL

Via M45 Cep Telefonu (6GB/128GB): 6.900 TL

Boyun ve Omuz Masaj Aleti: 1.290 TL

Masaüstü Telefon Tutucu: 99 TL

BİM AKTÜEL 18 EKİM KATALOĞU!

Süper Hiş İzon Eğitim Seti: 999 TL

2 kg Neopren Dambıl Seti: 659 TL

Yoga / Pilates Çemberi: 289 TL

Pilates Topu (65 cm): 279 TL

Süngerli El Yayı: 129 TL

BİM AKTÜEL 20 EKİM KATALOĞU

Bütün fındıklı çikolata 40,5 g – 19,50 TL

Yumuşak şeker 140 g – 35 TL

Figürlü sütlü çikolata 6x11 g – 79 TL

Fındıklı pralin dolgulu Belçika çikolatası 250 g – 149 TL

Oyun kumandası figürlü çikolata 70 g – 119 TL

Fındık dolgulu, beyaz çikolata kaplamalı bisküvi 105 g – 149 TL

BİM AKTÜEL 20 EKİM KATALOĞU

Ayçiçek yağı 5 L – 449 TL

Baldo pirinç 5 kg – 369 TL

Bulgur çeşitleri 1 kg – 38 TL

Tagliatelle makarna 400 g – 69 TL

Makarna çeşitleri 500 g – 19,75 TL

Tam buğdaylı tortilla lavaş 360 g, 20 cm – 39 TL

BİM AKTÜEL 20 EKİM KATALOĞU

Kadayıf topu çeşitleri 350 g – 165 TL

Acılı soğan halkası 450 g – 62 TL

Kriket patates 1000 g – 125 TL

Pizza tost 200 g – 79,50 TL

Dondurulmuş tatlı 230 g – 399 TL

BİM AKTÜEL 21 EKİM KATALOĞU

7 kg çamaşır makinesi – 17.900 TL

9 kg çamaşır makinesi – 20.900 TL

4 programlı bulaşık makinesi – 17.900 TL

Cam temizleme robotu – 3.750 TL

3 kapaklı gardırop – 4.750 TL

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