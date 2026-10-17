BİM YENİ AFİŞ | BİM aktüel 18-20-21 Ekim fırsatları!

BİM'e gelen aktüel ürünleri takip eden vatandaşlar 'BİM'DE BU HAFTA NE VAR' başlığını araştırıyor. Peki 18-120-21 günü BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler satışa çıkacak? İşte detaylar...
BİM AKTÜEL 18 EKİM KATALOĞU!
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 11.550 TL
Siyah Turbo Cam Ankastre Set: 11.250 TL
Tam Otomatik Makine: 15.900 TL
Türk Kahve Makinesi: 1.890 TL
Mini Blender Set: 1.990 TL
BİM AKTÜEL 18 EKİM KATALOĞU!
65 İnç AI QNED Mini LED 4K Smart TV: 45.900 TL
Soundbar S30A: 4.990 TL
Via M45 Cep Telefonu (6GB/128GB): 6.900 TL
Boyun ve Omuz Masaj Aleti: 1.290 TL
Masaüstü Telefon Tutucu: 99 TL
BİM AKTÜEL 18 EKİM KATALOĞU!
Süper Hiş İzon Eğitim Seti: 999 TL
2 kg Neopren Dambıl Seti: 659 TL
Yoga / Pilates Çemberi: 289 TL
Pilates Topu (65 cm): 279 TL
Süngerli El Yayı: 129 TL
BİM AKTÜEL 20 EKİM KATALOĞU
Bütün fındıklı çikolata 40,5 g – 19,50 TL
Yumuşak şeker 140 g – 35 TL
Figürlü sütlü çikolata 6x11 g – 79 TL
Fındıklı pralin dolgulu Belçika çikolatası 250 g – 149 TL
Oyun kumandası figürlü çikolata 70 g – 119 TL
Fındık dolgulu, beyaz çikolata kaplamalı bisküvi 105 g – 149 TL
BİM AKTÜEL 20 EKİM KATALOĞU
Ayçiçek yağı 5 L – 449 TL
Baldo pirinç 5 kg – 369 TL
Bulgur çeşitleri 1 kg – 38 TL
Tagliatelle makarna 400 g – 69 TL
Makarna çeşitleri 500 g – 19,75 TL
Tam buğdaylı tortilla lavaş 360 g, 20 cm – 39 TL
BİM AKTÜEL 20 EKİM KATALOĞU
Kadayıf topu çeşitleri 350 g – 165 TL
Acılı soğan halkası 450 g – 62 TL
Kriket patates 1000 g – 125 TL
Pizza tost 200 g – 79,50 TL
Dondurulmuş tatlı 230 g – 399 TL
BİM AKTÜEL 21 EKİM KATALOĞU
7 kg çamaşır makinesi – 17.900 TL
9 kg çamaşır makinesi – 20.900 TL
4 programlı bulaşık makinesi – 17.900 TL
Cam temizleme robotu – 3.750 TL
3 kapaklı gardırop – 4.750 TL