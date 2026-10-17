Haberler Yaşam Çiftçi ve Kurum selin vurduğu Ayazağa’da Çiftçi ve Kurum selin vurduğu Ayazağa’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sel felaketinin yaşandığı İstanbul Ayazağa’da incelemelerde bulundu HABER MERKEZİ









İSTANBUL'DA etkili olan ve 83 yılın en yüksek yağışı olarak açıklanan sağanak, kentte sel felaketine yol açtı. Yaklaşık 273 kilogram yağışın düştüğünü belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileyerek afetin ilk anından itibaren tüm kurumların sahada koordineli şekilde çalıştığını söyledi. Kurum, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile birlikte selden etkilenen Ayazağa'da incelemelerde bulundu.

EKİPLER SAHADA

BAKAN Kurum çalışmalarla ilgili, "Afetin ilk anından itibaren devletimizin tüm birimleri, valimizin koordinasyonunda AFAD'ımızla, Kızılay'ımızla, tüm emniyet birimlerimizle ve yerel yönetimlerimizle birlikte bir çalışma sergiliyoruz. Tabii, afetin en yoğun yaşandığı yer burası. Birçok binanın alt katını su bastı. Vatandaşlarımızın altyapı işlerine ilişkin sıkıntılarını ve problemlerini burada hep birlikte değerlendirdik" dedi. Yardımlara ilişkin de konuşan Kurum, "Barınma ihtiyacı olana barınma, gıda ihtiyacı olana gıda sağlayacağız. Binalardaki bu rüsubatın ve yine bodrum katlarda bilhassa yaşanan su baskını sorunlarının aşılmasına ilişkin valiliğimiz koordinasyonunda bu çalışmaları yapacağız. Önce bu afetin izlerini kaldıracağız. Acımızı yaşayacağız ama bir taraftan da kayıp vatandaşlarımız var. Kayıp vatandaşlarımızı bulmak için ekiplerimiz ve emniyet güçlerimiz arama faaliyetlerini hızlı bir şekilde yürütüyor" açılamasını yaptı.