Eski Türkiye Güzeli Fatoş Seğmen’in evlat acısı! Kızı Alya’ya son sözleri yürekleri dağladı

2004 Türkiye İkinci Güzeli olarak tanınan manken, sunucu ve oyuncu Fatoş Seğmen , hayatının en zor günlerinden birini yaşıyor. Ünlü isim, kızı Alya Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Seğmen'in evladına yönelik veda mesajı, görenlerin yüreğini sızlattı.

KIZINA DUYDUĞU SEVGİYİ SÖZLERE DÖKTÜ

Acı kaybını takipçileriyle paylaşan Fatoş Seğmen, kızına duyduğu derin sevgiyi ve yaşadığı tarifsiz üzüntüyü dile getirdi. Annelik duygusunun hayatındaki yerini vurgulayan Seğmen, Alya'ya seslendiği mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Canım kızım, sen bana annelik duygusunun hayatımdaki en güzel duygu olduğunu öğrettin. Mekânın cennet olsun. Seni çok ama çok seviyorum, her zaman kalbimde yaşayacaksın meleğim."