İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak | Pazartesi okullar tatil mi?

Hasar tespit çalışmalarını inşallah bugün bitireceğiz. Aksayanlar olursa da yarın öğlene kadar sorunu gündemden çıkartmak istiyoruz. Pazartesi günü de yardımları hesaplarına yatıracağız.

Sağlık Müdürlüğümüz düzenli olarak su numunelerini alıyor. Bir sorun çıkmadı. Hala elektrik veremediğimiz yerler var. Bu da tedbir amaçlı.

Pazartesi eğitim ve öğretim devam edecek.