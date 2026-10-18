İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu! Araçta mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Anadolu Yakası'nda günlük yaşamı aksattı. Şile'de yağış nedeniyle araçta mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Şile'de, Yeşilvadi Caddesi'nde seyreden araç su birikintisi nedeniyle yolda kaldı.
Caddedeki trafik akışı tamamen dururken araçta mahsur kalan 2 kişi itfaiye ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Pendik'te, Ahmet Yesevi Mahallesi Baysal Sokak'ta bir apartmanın bulunduğu bölgede yağış nedeniyle çökme meydana geldi. Ekiplerin inceleme yaptığı binada oturanların tedbiren tahliyesine başlandı.
Göçbeyli Mahallesi'nde caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler araçlarıyla zorlukla ilerledi.