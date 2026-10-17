İstanbul'daki sel felaketinde mağdur olan vatandaşlar ne yapmalı? Sigortası olmayanlar için alternatif yollar...

İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış, ev ve iş yerlerinde büyük hasara yol açtı. Maddi kayıplar nedeniyle zor durumda kalan esnaf, yağışın ardından bu kez zararlarının nasıl karşılanacağı sorusuyla karşı karşıya kaldı. Ayazağa'da yaklaşık 300 işletme sular altında kalırken, sigortası olanlar ve olmayanlar için farklı yollar öne çıkıyor.

Yağışın ardından sular çekilse de mağdurların yaşadığı sorunlar sona ermedi. İş yerlerinde büyük maddi hasar oluşurken, zararların kim tarafından karşılanacağı merak konusu oldu. Sigortası bulunan işletmelerin durumu poliçelerindeki teminatlara göre değerlendirilirken, sigortası olmayanlar için de hukuki yollara başvurulabiliyor.