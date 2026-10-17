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KOCAELİ YUVACIK BARAJI COŞTU! Su seviyesi son yağışlarla yükseldi

Sağanak yağmurlar baraj havzalarına bereket getirdi. Kocaeli'de günlerdir devam eden yağışların etkisiyle Yuvacık Barajı'nda su seviyeleri yeniden yükseliş trendine girdi. Peki yükseliş ne kadar sürdü, barajdaki su miktarı kaç milyon metreküpe ulaştı? İşte 17 Ekim itibarıyla Yuvacık Barajı'nda ölçülen son rakamlar...

AA

Giriş Tarihi:

KOCAELİ YUVACIK BARAJI COŞTU! Su seviyesi son yağışlarla yükseldi

Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, son günlerde görülen sağanağın etkisiyle arttı.

DOLULUK YÜZDE 80'E ÇIKTI

Başiskele ilçesinde bulunan ve kentin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda doluluk yüzde 80'e çıktı.

KOCAELİ YUVACIK BARAJI COŞTU! Su seviyesi son yağışlarla yükseldi

Kentte etkili olan yağış sebebiyle ani taşmaların ve yaşanabilecek olumsuzlukların engellenmesi için barajın 2 tahliye kapağı açılarak kontrollü su aktarımı yapılıyor.

KOCAELİ YUVACIK BARAJI COŞTU! Su seviyesi son yağışlarla yükseldi

Ekipler, baraj sularının aktığı mevkilerdeki debileri yükselen derelerde de önlem aldı.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, Yuvacık Barajı'nda 1 Ekim'de su seviyesi yüzde 50 ölçülmüştü.

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