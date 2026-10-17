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O baraj yüzde yüz doldu! İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 17 EKİM 2026 | Barajlarda son durum ne, yüzde kaç oldu?

Sağanak yağışların ardından İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verileriyle barajlardaki son durum belli oldu. 13 Ekim akşamı başlayıp kenti etkisi altına alan kuvvetli yağışlar sonrası İstanbul barajlarında su seviyesi hızla tırmanışa geçti. Peki, İSKİ 17 Ekim baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu, hangi baraj ne kadar doldu? İşte megakentin su havzalarında son durum ve baraj baraj güncel doluluk oranları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İstanbulluların gözü kulağı İSKİ'den gelecek haberdeydi! Kent genelinde etkili olan bereketli sağanak yağışlar baraj doluluk grafiklerini altüst etti. Yağışların ardından Ömerli, Terkos, Alibey ve Elmalı barajlarında su seviyesi ne kadar yükseldi?b İşte detaylar...

BARAJLARDA SON DURUM?

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı iki günde 9,96 puan artarken 14 Ekim'de yüzde 38,06 olan ortalama doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 48,02 olarak kaydedildi.

İSKİ BARAJLARA GÖRE DOLULUK ORANLARI

Kent genelindeki ana su kaynaklarının güncel doluluk oranları şu şekilde sıralandı:

Istrancalar Barajı: %84,20
Alibey Barajı: %68,13
Darlık Barajı: %67,74

Ömerli Barajı: %62,17
Terkos Barajı: %34,64
Büyükçekmece Barajı: %29,02
Sazlıdere Barajı: %27,47

Kazandere Barajı: %8,28
Pabuçdere Barajı: %3,41
Elmalı Barajı: %100

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