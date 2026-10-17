O baraj yüzde yüz doldu! İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 17 EKİM 2026 | Barajlarda son durum ne, yüzde kaç oldu?

İstanbulluların gözü kulağı İSKİ'den gelecek haberdeydi! Kent genelinde etkili olan bereketli sağanak yağışlar baraj doluluk grafiklerini altüst etti. Yağışların ardından Ömerli, Terkos, Alibey ve Elmalı barajlarında su seviyesi ne kadar yükseldi?b İşte detaylar...