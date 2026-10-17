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Reyting sonuçları 16 Ekim 2026

16 Ekim Cuma akşamı yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Total ve AB gruplarında birinci olan yapımı merakla bekleniyor. Cuma reyting ölçümlerinden paylaşılacak sıralama öncesi tüm detaylar gündemde.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Reyting sonuçları 16 Ekim 2026

Televizyon ekranlarında dün akşam kıyasıya bir reyting mücadelesi yaşandı. Prime-time kuşağında iddialı diziler, eğlence programları ve ana haber bültenleri izleyiciyi ekran başına toplamak için yarıştı. Hangi yapımın günü lider tamamlayacağı heyecanla beklenirken, izleyiciler arama motorlarında güncel sıralama listelerini sorgulamaya başladı.

16 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Cuma akşamı ekranlara gelen yapımların izlenme oranlarını gösteren 16 Ekim 2026 reyting sıralaması televizyon severlerin odak noktasında yer alıyor. Henüz resmi Total, AB ve ABC1 kategorilerine ait sıralama listeleri açıklanmadı.

İşte, geçtiğimiz haftanın sonuçları:

9 EKİM REYTİNG SIRALAMASI

Total

1. Taşacak Bu Deniz

2. Taşacak Bu Deniz (Özet)

3. Kızılcık Şerbeti

AB

1. Taşacak Bu Deniz

2. Kızılcık Şerbeti

3. Taşacak Bu Deniz (Özet)

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