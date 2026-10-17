SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026 |GÖZLER TAKVİMDE: 31 BİN KADRO DAĞILIMI NETLEŞTİ

Cumhurbaşkanlığı kararıyla duyurulan sözleşmeli personel kadrolarında branş bazlı kontenjanlar belli oldu. Hekim ve hekim dışı personel alımında kılavuz yayımlandı mı, başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte binlerce adayın kilitlendiği ilanın öne çıkan ayrıntıları...

16 Ekim 2026 tarihli ve 2026/339 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete 'nin mükerrer sayılarında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan bu yasal düzenleme ile 4924 sayılı Kanun'un 1. maddesi gereğince, 2027 yılında uygulanmak üzere sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri ve sayıları tek tek belirlendi. Toplamda 31.054 kişilik dev kadro havuzu şöyle:

HANGİ BRANŞTA KAÇ PERSONEL ALINACAK?

Resmi Gazete'deki ek listeye göre kadroların çoğunluğu hekim kadrolarına ayrıldı. Buna göre Yataklı Tedavi hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere tam 25.955 Uzman Tabip ve 5.061 Tabip kadrosu ihdas edildi. Ayrıca yataklı tedavi ve diğer birimler için 25 Sağlık Memuru, 9 Ebe, 2 Hemşire, 1 Diyetisyen ve 1 Sağlık Teknikeri kadrosu da listede yer aldı. Toplamda 31.040 kadro Yataklı Tedavi birimlerine tahsis edilirken, İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri için 7, Sağlık Evleri için ise 6 kadro ayrıldı.