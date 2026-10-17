SON DAKİKA: Sarıgül ailesinin kara para trafiği deşifre oldu! Emir Sarıgül 100 milyon euro’luk transfer

YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesinin yurt dışındaki kaynağı belirsiz paraları Türkiye'ye sokup daha sonra da yurtdışına resmi olarak çıkarmak için kurduğu aklama trafiği iki Alman iş adamının şikayetiyle deşifre oldu! Sarıgül ve ailesinin Alman iş adamlarıyla 80 milyon Euro'luk gayrimenkul sözleşmesi, 100 milyon euro'luk şüpheli yalı havaleleri ve 1 milyar Euro'luk hayali fon vaatleri yaptığı soruşturma dosyasına girdi.

Abdurrahman Emir Sarıgül'ün hesabına, kendisine ait olan ve ekspertiz değeri 32 milyon euro olan bir yalı satışı gerekçe gösterilerek yurt dışından 100 Milyon Euro havale edildi. Yabancı bankanın bu devasa havaleye bloke koyması üzerine, blokenin kaldırılması bahanesiyle İngiliz siciline kayıtlı 1.5 milyon euro değerindeki bir tekne Emir Sarıgül'e devredildi. Ancak tekne devralınmasına rağmen bedeli ödenmediği gibi, bankadaki 100 milyon euro'luk bloke de kalkmadı. Alman şikayetçiler dolandırıldıklarını belirterek şikayetçi olunca aklama sistemi de çöktü.

"BİZİ KARA PARA AKLAMADA ARAÇ OLARAK KULLANDILAR"

Skandal, Alman vatandaşları Kai Precat ve Marc Baeriswyl'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundukları suç duyurusu ve delil klasörleriyle patlak verdi. Şikayetçi iş adamları Yeni Partili TBMM 28. Dönem Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, oğulları Abdurrahman Emir Sarıgül ve Ömer Sarıgül, eski eşi Aylin Kotil ile eski TDP yöneticisi Volkan Aslanbaş'ın yerli ve yabancı şirketler üzerinden devasa boyutta kayıt dışı bir para trafiğini yönettiğini öne sürdü.

Savcılık dosyasına giren tespitlere göre şüpheliler; yurt dışındaki kaynağı belirsiz kayıt dışı paraları Türkiye'ye sokmak ve yurt içindeki gayriresmi paraları resmi kanallarla yurt dışına çıkarmak amacıyla Alman iş adamlarıyla temas kurdu. Bu süreçte kurulan paravan şirketler grubu üzerinden şüphelilerle doğrudan bağlantılı olan North Gayrimenkul İnşaat ve Sanayi Ticaret A.Ş. ile çok sayıda sözleşme imzalandı ve bunlardan en büyüğünün 80 Milyon Euro değerinde bir yatırım sözleşmesi olduğu belirlendi.

YALIDA 100 MİLYON EUROLUK BLOKE SKANDALI

Soruşturma dosyasında yer alan bilgiler, kara para çarkının boyutlarını gözler önüne serdi. Mustafa Sarıgül ile eski banka şube müdürünün katıldığı online bir toplantıda, Mustafa Sarıgül'ün siyasi ve kamu gücünü kullanarak 1 Milyar Euro'luk bir fonu kredi yöntemiyle yurt dışına getireceğini vaat ettiği saptandı. Abdurrahman Emir Sarıgül'ün hesabına, kendisine ait olan ve ekspertiz değeri 32 Milyon Euro olan bir yalı satışı gerekçe gösterilerek yurt dışından 100 Milyon Euro havale edildi.

Yabancı bankanın bu devasa havaleye bloke koyması üzerine, blokenin kaldırılması bahanesiyle İngiliz siciline kayıtlı 1.5 Milyon Euro değerindeki bir tekne Emir Sarıgül'e devredildi. Ancak tekne devralınmasına rağmen bedeli ödenmediği gibi, bankadaki 100 Milyon Euro'luk bloke de kalkmadı. Alman şikayetçiler dolandırıldıklarını anlayınca adli makamlara başvurdu.

MÜNİH-LONDRA HATTINDA 5 KOMİSYONLU SİLAHLI BAVUL PARASI TRAFİĞİ

Savcılık dosyasına giren ses kayıtları şüphelilerin uluslararası banka denetimlerini aşabilmek için gayriresmi kuryeler ve elden nakit taşıma yöntemlerine başvurduğunu açığa çıkardı. Şüpheliler arasındaki görüşmelerde 1 Milyon Euro'nun 500 bin Euro'sunun bankadan, kalan 500 bin Euro'sunun ise Almanya Münih'te elden teslim alınması kararlaştırıldı. Bu karar mağdurlar tarafından verilen ses kayıtlarına da yansıdı.

Mustafa Sarıgül görüşmede: "Mali müşavir Volkan Bey gelecek, akşam seninle buluşacak. 500'ü teslim edecek, sen oradan alacaksın" talimatı vererek Mali Müşavir Volkan Aslanbaş'ı Almanya'ya kurye yaptığı kayıtlara yansıdı. Elden teslimatlarda kayıt dışı ayaklı dövizcilerin yüzde 5 komisyon talep ettiği belirlenirken, teslimata giden şüphelilerin "Yanımda iki tane adam götürürüm, hepsinde 14'lü var" diyerek silahlı korumalarla buluşmaya gittikleri belgelendi.

KARA PARAYA ERZİNCAN PROJELERİ MASKESİ

Mağdurların soruşturma dosyasına sundukları görüntülerde yurt dışından getirilecek yüz milyonlarca euroluk fonlara kılıf olarak Erzincan'daki "Farm Besi Tesisi", "Tesla Projesi" ve "Silah Fabrikası" projelerinin gösterildiği; paranın Riga, Münih, Londra ve İstanbul hattındaki paravan şirketlerde döndürüldüğü görüldü. Görüntülerde "Kalan 518 milyonu şimdilik sorunuzu cevaplıyoruz. Bizim Türkiye'deki şirketi iade ediyorsunuz, 518'i bizim gerisi sizin" ifadeleri çarkın devasa boyutunu belgeledi.

"YETER Kİ BİZİM HESABA GİRSİN"

Firari olan şüphelilerden Sinan Çampınar, Mustafa Sarıgül'e "Bayern 24 adını hiçbir yere karıştıramam başkanım. Bankama verirsem bankam Bayern 24 ne der... Jeff'in okeyini almadan hiçbir şey imza atamam" diyerek Alman ortakların resmi onayı olmadığını ifade etti. Paranın aklanması için "Bu verilecek 1 Milyon Euro'yu borç gösterelim ya da ben size fatura yazayım" teklifleri tartışıldı. Mustafa Sarıgül ise paranın bir an önce hesaba girmesi için şu talimatı verdi: "Bizim onu yaz ama diğer para bizim Türkiye'deki hesaba geçtiği andan itibaren 4 gün içerisinde parası ödenecektir diye yaz oraya. Yeter ki bizim hesaba girsin. Biz onu hallederiz geriye, problem yok."

GAZETECİ MURAT AĞIREL BİLGİLERİ SIZDIRDI, TEHDİT BAŞLADI!

Alman iş insanları, ellerindeki tüm ses ve görüntü kayıtları ile delilleri araştırması amacıyla gazeteci Murat Ağırel'e ulaştırdıklarını beyan etti. Ancak Ağırel'in bu bilgi ve belgeleri savcılık veya basınla paylaşmak yerine doğrudan Mustafa Sarıgül'e ilettiği ortaya çıktı. Belgelerin iletilmesinin hemen ardından Alman vatandaşlarının Mustafa Sarıgül ve Emir Sarıgül tarafından aranarak ölümle ve şantajla tehdit edildikleri öğrenildi.

Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül, eski eşi siyasetçi Aylin Kotil, Sarıgül'ün eski partisi TDP'de yöneticilik yapan Volkan Aslanbaş, eski bankacı Cavidan Tanrah Artuner ve gazeteci Murat Ağırel gözaltına alındı. Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek. Sarıgül'ün diğer oğlu Emir Sarıgül'ün ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.