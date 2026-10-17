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SON DAKİKA: Vali Davut Gül açıkladı: Ayazağa'da yıkım başladı

SON DAKİKA: İstanbul Valisi Davut Gül, selin etkili olduğu Ayazağa’da incelemelerde bulundu. Dere yatağındaki yıkımların başladığını belirten Gül, çalışmaların bugün ve yarın da devam edeceğini açıkladı.

SABAH

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SON DAKİKA: Ayazağa'da sel sonrası dere yatağındaki yıkım çalışmaları başladı. Bölgedeki incelemelerinin ardından açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, çalışmaların bugün ve yarın da sürdürüleceğini bildirdi.

İstanbul Valisi Davut Gül, selin vurduğu Ayazağa bölgesinde incelemelerde bulunduktan sonra açıklamalarda bulundu. Vali Gül, Ayazağa'da dere yatağındaki yıkımların başladığını belirterek, çalışmaların bugün ve yarın devam edeceğini söyledi.

Vali Gül, "Yıkımlar gerçekleştikten sonra dere ıslahının önünde bir engel kalmayacak." dedi.

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