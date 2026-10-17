Haberler Yaşam SON DAKİKA: YARIN YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT! O YOLLAR TRAFİĞE KAPANACAK SON DAKİKA: YARIN YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT! O YOLLAR TRAFİĞE KAPANACAK İstanbul’da yarın düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahlar da açıklandı. İşte trafiğe kapatılacak yollar ve kullanılabilecek alternatif güzergahlar... AA









İstanbul'da yarın gerçekleştirilecek etkinlik nedeniyle kent genelinde bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Trafik yoğunluğunun yaşanmaması için alternatif güzergahlar da duyuruldu. İşte sürücülerin dikkat etmesi gereken kapalı yollar ve alternatif rotalar...

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, yarın 07.00-13.00 saatleri arasında kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.