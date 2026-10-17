  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam SON DAKİKA: YARIN YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT! O YOLLAR TRAFİĞE KAPANACAK

SON DAKİKA: YARIN YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT! O YOLLAR TRAFİĞE KAPANACAK

İstanbul’da yarın düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahlar da açıklandı. İşte trafiğe kapatılacak yollar ve kullanılabilecek alternatif güzergahlar...

AA

Giriş Tarihi:

İstanbul'da yarın gerçekleştirilecek etkinlik nedeniyle kent genelinde bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Trafik yoğunluğunun yaşanmaması için alternatif güzergahlar da duyuruldu. İşte sürücülerin dikkat etmesi gereken kapalı yollar ve alternatif rotalar...

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, yarın 07.00-13.00 saatleri arasında kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Buna göre, Çırağan Caddesi, Muallim Naci Caddesi, Kuruçeşme Caddesi, Bebek Arnavutköy Caddesi ile Cevdet Paşa Caddesi'nin Bebek Hamamı Sokak kesişimine kadar olan bölümü araç trafiğine kapalı olacak.

Barbaros Bulvarı, Eski Yıldız Caddesi, Dereboyu Caddesi, Portakal Yokuşu, Bebek Yokuşu Caddesi ve Beyazgül Caddesi ise alternatif olarak kullanılabilecek.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA