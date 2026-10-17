TARIM KREDİ AKTÜEL KATALOĞU 17-19 EKİM | Tarım Kredi Marketleri’nde indirim müjdesi: Tavuk kağıdı, ıslak mendil....

Tarım Kredi Marketleri, 17-19 Ekim tarihlerini kapsayan yeni aktüel kataloğuyla alışveriş yapmak isteyenlere fırsatlar sunuyor. Temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, zeytinyağından sucuğa ve bebek bakım ürünlerine kadar pek çok üründe dikkat çeken indirimler raflara yansıyor. İşte Tarım Kredi Marketleri'nin 17-19 Ekim aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünler ve fiyatları…
TARIM KREDİ MARKETLERİ 17-19 EKİM AKTÜEL KATALOĞU
Kuru Dut (250 G): 149,90 TL
Tuvalet Kağıdı: 128,90 TL
Bingo Sıvı Bulaşık Deterjanı: 209,00 TL
Pilavlık Bulgur (2,5 KG): 99,00 TL
Osmancık Pirinç (2,5 KG): 199,00 TL
Sıvı Sabun Çeşitleri (750 ML): 42,90 TL
Tuvalet Kağıdı 2 Katlı (16'lı): 128,90 TL
Zeytinyağı (1 L): 279,00 TL
Dana Kasap Sucuk 329,00 TL
Leblebi Beyaz / Sarı (200 G): 41,90 TL
Kurutulmuş Trabzon Hurması (100 G): 74,90 TL