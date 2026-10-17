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TARIM KREDİ AKTÜEL KATALOĞU 17-19 EKİM | Tarım Kredi Marketleri’nde indirim müjdesi: Tavuk kağıdı, ıslak mendil....

Tarım Kredi Marketleri’nin 17-19 Ekim aktüel kataloğu indirimli ürünleriyle tüketicilerin beğenisine sunuldu. Zeytinyağı, sucuk, tuvalet kağıdı ve bebek bakım ürünleri başta olmak üzere birçok kategoride dikkat çeken fiyatlar öne çıkıyor. İşte Tarım Kredi Marketleri’nin 17-19 Ekim tarihleri arasında geçerli indirimli ürünleri ve güncel fiyat listesi…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Tarım Kredi Marketleri, 17-19 Ekim tarihlerini kapsayan yeni aktüel kataloğuyla alışveriş yapmak isteyenlere fırsatlar sunuyor. Temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, zeytinyağından sucuğa ve bebek bakım ürünlerine kadar pek çok üründe dikkat çeken indirimler raflara yansıyor. İşte Tarım Kredi Marketleri'nin 17-19 Ekim aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünler ve fiyatları…

TARIM KREDİ MARKETLERİ 17-19 EKİM AKTÜEL KATALOĞU

Kuru Dut (250 G): 149,90 TL

Tuvalet Kağıdı: 128,90 TL

Bingo Sıvı Bulaşık Deterjanı: 209,00 TL

Pilavlık Bulgur (2,5 KG): 99,00 TL

Osmancık Pirinç (2,5 KG): 199,00 TL

Sıvı Sabun Çeşitleri (750 ML): 42,90 TL

Tuvalet Kağıdı 2 Katlı (16'lı): 128,90 TL

Zeytinyağı (1 L): 279,00 TL

Dana Kasap Sucuk 329,00 TL

Leblebi Beyaz / Sarı (200 G): 41,90 TL

Kurutulmuş Trabzon Hurması (100 G): 74,90 TL

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