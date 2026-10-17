Tuğba Özay'ı derinden yaralayan ölüm! Açıklaması yürekleri yaktı...

Ünlü model ve şarkıcı Tuğba Özay, 10 yıldır hayatının bir parçası olan köpeği Herkül'ün ölümüyle büyük bir acı yaşadı. Sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı yayımlayan Özay, yaşadığı kaybın kendisini derinden sarstığını belirterek ayakta kalmakta zorlandığını açıkladı. Ünlü ismin sözleri, takipçilerini duygulandırdı.
10 YILLIK YOL ARKADAŞINA DUYGUSAL VEDA
Tuğba Özay, henüz yavruyken sahiplendiği Herkül ile aralarında yıllar içinde güçlü bir bağ oluştuğunu anlattı. Köpeğini ailesinin bir ferdi ve en yakın dostlarından biri olarak gören Özay, birlikte geçirdikleri günleri unutamayacağını ifade etti.
Doğada yaptıkları yürüyüşlerden bahçede yıldızların altında uyudukları gecelere kadar pek çok özel anıyı hatırlatan ünlü isim, Herkül'ün hayatındaki yerinin tarif edilemeyecek kadar büyük olduğunu dile getirdi. Özay, veda mesajında köpeğine duyduğu sevgiyi içten sözlerle anlattı.
"SAKİNLEŞTİRİCİ İĞNELERLE AYAKTA DURUYORUM"
Herkül'ün ölümünün ardından yaşadığı acıyı gizlemeyen Tuğba Özay, sosyal medya paylaşımında içinde bulunduğu zor durumu şu sözlerle dile getirdi:
"Dün akşamdan beri dünyam yıkıldı yeniden. Sakinleştirici iğnelerle ayakta duruyorum. Biliyorum, babacığım karşıladı seni. Ve biliyorum, ruhun hep bizimle olacak."
Özay'ın bu sözleri, hayvan dostlarına duyduğu derin sevgiyi bir kez daha ortaya koyarken takipçilerinden de çok sayıda destek mesajı geldi.
"UMARIM SANA LAYIK BİR ANNE OLABİLMİŞİMDİR"
Herkül'ü evladı gibi gördüğünü her fırsatta dile getiren Tuğba Özay, 10 yıllık dostuna veda ederken ona duyduğu sevgiyi ve özlemi de satırlara döktü. Köpeğiyle yeniden bir araya geleceği güne dair umudunu paylaşan Özay, mesajını şu ifadelerle tamamladı:
"Umarım sana layık bir anne olabilmişimdir 10 yıl boyunca. Seni çok ama çok seviyorum biricik oğlum. Herkül'lerin Herkül'ü, Herkül Çiftliğin Gülü! Hoşça kal duygusal, güçlü, kibar, karakterli, onurlu oğlum! Seni bin kişiye değişmem. Elbet bir gün kavuşacağız sonsuzluk ülkesinde… Ve hiç ayrılmayacağız, yaşayacağız hep birlikte."
Ünlü sanatçının duygusal vedası, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sevenleri ve takipçileri, Herkül'ün kaybıyla sarsılan Özay'a taziye ve destek mesajları gönderdi.