Tuğba Özay'ı derinden yaralayan ölüm! Açıklaması yürekleri yaktı...

"SAKİNLEŞTİRİCİ İĞNELERLE AYAKTA DURUYORUM" Herkül'ün ölümünün ardından yaşadığı acıyı gizlemeyen Tuğba Özay, sosyal medya paylaşımında içinde bulunduğu zor durumu şu sözlerle dile getirdi: "Dün akşamdan beri dünyam yıkıldı yeniden. Sakinleştirici iğnelerle ayakta duruyorum. Biliyorum, babacığım karşıladı seni. Ve biliyorum, ruhun hep bizimle olacak." Özay'ın bu sözleri, hayvan dostlarına duyduğu derin sevgiyi bir kez daha ortaya koyarken takipçilerinden de çok sayıda destek mesajı geldi.

"UMARIM SANA LAYIK BİR ANNE OLABİLMİŞİMDİR" Herkül'ü evladı gibi gördüğünü her fırsatta dile getiren Tuğba Özay, 10 yıllık dostuna veda ederken ona duyduğu sevgiyi ve özlemi de satırlara döktü. Köpeğiyle yeniden bir araya geleceği güne dair umudunu paylaşan Özay, mesajını şu ifadelerle tamamladı: