Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek! Projede ilerleme yüzde 50'yi geçti

Hattın Orta Koridor üzerinde yer aldığına işaret eden Uraloğlu, projenin Türkiye ile Kafkasya ve Orta Asya ülkeleri arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını vurguladı. Uraloğlu, Yerköy-Kayseri YHT Projesi kapsamında hat boyunca toplam uzunluğu 17 bin 329 metre olan 15 tünel ve 6 bin 608 metre olan 27 köprü inşa edileceği bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:





"Projemizde T1, T2, T3/4 ve T5 tünellerinin kazı çalışmalarını tamamladık. T1, T2 ve T5 tünellerinin kaplama imalatlarını da bitirdik. Ayrıca 25 alt geçit, 91 menfez ve bir üst geçidin yapımını tamamladık. Diğer tünel, köprü, alt geçit ve üst geçitlerde çalışmalarımız devam ediyor. Proje kapsamında 22 alt geçit, 29 menfez ve 14 üst geçitte betonarme imalatları sürüyor, tünel kazılarıyla köprü yapım çalışmalarına da devam ediliyor."