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Haberler Yaşam Konserde facia: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişinin hayati tehlikesi sürüyor

Konserde facia: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişinin hayati tehlikesi sürüyor

İstanbul’un Şişli ilçesinde düzenlenen 'Unreal x Jeton' konserinde üç kişi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 29 yaşındaki F.A. hayatını kaybederken, 33 yaşındaki T.M. ile 24 yaşındaki M.S.R.’nin hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı konserle ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken, üç kişinin fenalaşma nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor. F.A.’nın kesin ölüm nedeni ise Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

DHA

Giriş Tarihi:

İstanbul Kongre Merkezi'nde dün gerçekleştirilen 'Unreal x Jeton' konserine katılan F.A., T.M. ve M.S.R. saat 03.15 sıralarında fenalaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 kişi Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen F.A. hayatını kaybederken, T.M. ve M.S.R.'nin hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi. Polis ve sağlık ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarında, 3 kişinin alkol ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle fenalaşmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. F.A.'nın kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

YAKLAŞIK 5 BİN KİŞİNİN KATILDIĞI KONSERE İNCELEME

Polisin ilk incelemesinde, saat 21.00 ile 04.00 arasında düzenlenen konsere yalnızca 18 yaş üzerindekilerin kabul edildiği, içeride alkol sunumu yapıldığı ve konsere yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı belirlendi.

Organizasyon için gerekli belgelerin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, konser alanı boşaltıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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