Meme kanseri riskini artıran dört alışkanlık

HAREKETSİZ HAYAT

Fiziksel aktivite, meme kanseri riskini azaltmaya yardımcı olabilecek değiştirilebilir etkenlerden biri. Bu ilişkiyi değerlendiren bir çalışmada daha fazla fiziksel aktivitenin hem menopoz öncesi hem de menopoz sonrası meme kanseri riskiyle ters yönde ilişkili olduğunu bildirdi. Üstelik hareket etmek için ağır antrenmanlar yapmak şart değil. Tempolu yürüyüş, bisiklet, dans veya gün içinde daha fazla yürümek de fiziksel aktiviteye katkı sağlar. Genel sağlık önerileri, yetişkinlerin haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta fiziksel aktivite yapmasını destekliyor. Uzun süre oturarak geçirilen zamanı azaltmak da iyi bir başlangıç olabilir.

BESLENME BİR BÜTÜNDÜR

2025 yılında yayımlanan Dünya Kanser Araştırma Fonu değerlendirmesi, beslenme ve yaşam tarzı alışkanlıklarının bir bütün olarak ele alınmasının önemini vurguluyor. Sebze, meyve, tam tahıl ve kurubaklagil gibi liften zengin besinlere daha fazla yer vermek; şekerli içecekleri ve aşırı işlenmiş ürünleri sınırlandırmak; fiziksel olarak aktif olmak ve alkol tüketmemek, kanser riskini azaltmaya yönelik genel öneriler arasında bulunuyor. Meme kanserine özel olarak bazı besin grupları hakkındaki kanıtlar daha sınırlı olabileceğinden, bu önerileri kesin koruma garantisi olarak görmemek gerekiyor. Kanserden korunmak amacıyla gelişigüzel vitamin, antioksidan veya başka takviyeler kullanmak da doğru bir yaklaşım değil. Besin ögesi gereksinimlerini öncelikle dengeli bir beslenmeyle karşılamak ve takviyeleri ihtiyaç olduğunda sağlık profesyonelinin önerisiyle kullanmak daha uygun.

SAĞLIKLI YAŞAMIN ÖNEMİ

Bütün bu bilgilerin önemli bir sınırı var: Meme kanseri yalnızca yaşam tarzıyla açıklanamaz. Yaş, kalıtsal gen değişiklikleri, aile öyküsü ve hormonal ya da üreme öyküsü gibi pek çok etken rol oynar. Sağlıklı yaşayan bir kişi de meme kanserine yakalanabilir; bilinen bir risk etkeni olmayan bir kişide de hastalık gelişebilir. Bu nedenle yaşam tarzına dikkat etmek kadar, yaşa ve kişisel risk durumuna uygun taramaları yaptırmak da önemlidir. Memede yeni bir kitle, meme başında içe çekilme, ciltte belirgin değişiklik veya olağan dışı akıntı fark edildiğinde sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Belirti olmaması, taramaların gereksiz olduğu anlamına gelmez. Meme kanseri farkındalığı yalnızca ekim ayında pembe kurdele takmak değildir. Günlük alışkanlıklarımızı gözden geçirmek, hareket etmeye zaman ayırmak, alkol konusunda bilinçli karar vermek, beslenmemizi iyileştirmek ve gerekli sağlık kontrollerini ertelememek de bu farkındalığın bir parçasıdır. Her risk etkenini değiştiremeyiz; ama değiştirebileceklerimizi bilmek ve küçük adımlarla başlamak elimizdedir.