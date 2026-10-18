Tireli Ali Çavuş Kore’de esir düştü

T ürk askerinin Kore savaşında gösterdiği kahramanlıklar savaş tarihinde şanlı yerini çoktan aldı. Savaş yıllarında yaşanan ilginç insan hikâyeleri ise uzun yıllar konuşulup, anlatıldı. Hatta film ve romanlara bile konu oldu. O hikâyeler öylesine yüreğimize dokundu ki hafızalarımızda derin izler bıraktı. Bunlardan bir tanesinin kahramanı da Tire 'den Ali Haydar Öztürk oldu. Ali Haydar'ın filmlere konu olacak hayat öyküsünü Yeni Asır okuyucuları için araştırdık.

ŞEHİT LİSTESİNE YAZILDI

Kore savaşı yılları... Öldü denilerek adı gazetelerde şehitler listesine yazıldı. Kara haber Tire'deki ailesine tez ulaştı. Ama o binlerce kilometre uzakta adeta bir cehennemin tam ortasındaydı, yaşıyordu ama buna yaşamak denirse. 1950 yılında patlak veren Kore savaşında, binlerce askerden biri olan Çavuş Ali Haydar Öztürk, tarihe geçen meşhur Kunu-ri savaşında Çin birliklerine talihsiz şekilde esir düşmüştü. Tüm aramalara rağmen kendisinden aylarca haber alınamadı.

ANNESİ KAHRINDAN ÖLDÜ

Tire'deki ailesi umutsuz ve perişan haldeydi. Ali Haydar sağ mıydı yoksa çoktan şehitlik makamına mı ermişti... Hatta Türk Genelkurmayı da onu çoktan şehit ilan etmişti. Aylarca oğlunun yolunu gözleyen gözü yaşlı annesi ise aldığı acı haberle sarsıldı. Sağlığı kısa sürede bozuldu. Ali Haydar'ın adeta yüreğini kor gibi yakan acısına ancak 1 ay dayanabildi. Henüz 50 yaşındayken, oğlu için atan kalbi bir gün aniden duruverdi. Gözyaşları arasında toprağa verildi. Arkada, Ali Haydar'ın eşi Fatma da 1 çocuğu ile orta da kalakalmıştı. Tekrar evlenmesi için çok baskı yaptılar, o ise gelen kararlı bir şekilde kapıları kapattı. Herkese büyük bir kararlılıkla aynı şeyi söylüyordu, "O ölmedi... Bir gün mutlaka dönecek..." Umutla beklemeye devam etti.