Her şey yeniden altüst oluyor! Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle bu akşam atv'de

Uzay, Hikmet'ten gerçekleri öğrenmek için zor bir kararın eşiğindedir. Yapacağı seçim Naz ve Melek'i tehlikeye atınca Hasan ve Emir onu durdurmaya çalışır. Ancak olaylar çığırından çıkar ve her şey felaketle sonuçlanır… Sanki her şey başa sarar.