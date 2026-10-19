İstanbul'daki konserde yaşanan ölümlerin nedeni belli oldu

İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan İstanbul Kongre Merkezi'nde dün düzenlenen "Unreal x Jeton" konserinde 3 kişi fenalaştı. Saat 03.15 sıralarında yaşanan olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Furkan Aksu, Mahmud Sami Ramazanoğlu ve Tuğrul M. ambulanslarla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Furkan Aksu ve Mahmud Sami Ramazanoğlu kurtarılamadı. Hayati tehlikesi devam eden Tuğrul M.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
KONSER ALANINDA İNCELEME YAPILDI
Polisin ilk incelemelerinde, saat 21.00 ile 04.00 arasında gerçekleştirilen konsere yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı belirlendi. Etkinliğe yalnızca 18 yaşından büyük kişilerin kabul edildiği, konser alanında alkol sunumu yapıldığı ve organizasyon için gerekli belgelerin bulunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında konser alanı boşaltılırken olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışma başlatıldı.
NARKOTİK EKİPLERİ ARAMA YAPTI
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de konser alanında arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi.
İlk değerlendirmelerde sunulan alkollerin sahte olmadığı üzerinde durulurken, iki kişinin ölümüne neyin neden olduğu henüz kesinlik kazanmadı.
VALİ GÜL: ÖLÜMLER UYUŞTURUCU KAYNAKLI
İstanbul Valisi Davut Gül, konserdeki ölümlerin uyuşturucudan kaynaklı olduğunu açıkladı. Vali Gül, "Konsere giden 3 vatandaşımız farklı uyuşturucular kullanmışlar. Bunlar adli tıp raporunda tespit edildi. Uyuşturucudan kaynaklı bir ölüm hadisesi. Ölüm ve yaralı olduğu için adli süreç sürüyor" dedi.