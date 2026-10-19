Haberler Yaşam İstanbul'daki konserde yaşanan ölümlerin nedeni belli oldu İstanbul'daki konserde yaşanan ölümlerin nedeni belli oldu İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen konserde fenalaşarak hastaneye kaldırılan 29 yaşındaki Furkan Aksu ile 24 yaşındaki Mahmud Sami Ramazanoğlu hayatını kaybetti. Tedavisi devam eden Tuğrul M.’nin (33) ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. İstanbul Valisi Davut Gül, konserdeki ölümlerin nedenini açıkladı. YUNUS EMRE KAVAK









İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan İstanbul Kongre Merkezi'nde dün düzenlenen "Unreal x Jeton" konserinde 3 kişi fenalaştı. Saat 03.15 sıralarında yaşanan olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Furkan Aksu, Mahmud Sami Ramazanoğlu ve Tuğrul M. ambulanslarla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Furkan Aksu ve Mahmud Sami Ramazanoğlu kurtarılamadı. Hayati tehlikesi devam eden Tuğrul M.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. KONSER ALANINDA İNCELEME YAPILDI Polisin ilk incelemelerinde, saat 21.00 ile 04.00 arasında gerçekleştirilen konsere yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı belirlendi. Etkinliğe yalnızca 18 yaşından büyük kişilerin kabul edildiği, konser alanında alkol sunumu yapıldığı ve organizasyon için gerekli belgelerin bulunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında konser alanı boşaltılırken olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışma başlatıldı.