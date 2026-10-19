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MASTERCHEF KİM ELENDİ? YARIŞMAYA VEDA EDEN İSİM

MasterChef Türkiye’nin 18 Ekim 2026 Pazar akşamı ekrana gelen eleme gecesinde yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Şeflerin verdiği tabakları yaparak yarışmada kalma mücadelesi verilirken yarışmaya veda eden isim de belli oldu. İşte Masterchef'te elenen isim...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme heyecanı 18 Ekim Pazar akşamı yaşandı. Yarışmada kalmak isteyen isimler, şeflerin karşısında hazırladıkları tabaklarla hünerlerini sergiledi.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

Hafta boyunca oynanan takım oyunları ve bireysel dokunulmazlık mücadelelerinin ardından eleme potasında sekiz yarışmacı yer aldı.

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme adayları:

Şiringül

Hasan Alp

Burçin

Nurten

Tolga

Tolgahan

Şükran

Enes

Gecenin sonunda eleme mücadelesi Nurten ve Şiringül arasında şekillendi.

Yarışmaya veda eden ismin Şiringül oldu.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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