MASTERCHEF KİM ELENDİ? YARIŞMAYA VEDA EDEN İSİM

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme heyecanı 18 Ekim Pazar akşamı yaşandı. Yarışmada kalmak isteyen isimler, şeflerin karşısında hazırladıkları tabaklarla hünerlerini sergiledi.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?
Hafta boyunca oynanan takım oyunları ve bireysel dokunulmazlık mücadelelerinin ardından eleme potasında sekiz yarışmacı yer aldı.
MasterChef Türkiye'de haftanın eleme adayları:
Şiringül
Hasan Alp
Burçin
Nurten
Tolgahan
Şükran
Enes
Gecenin sonunda eleme mücadelesi Nurten ve Şiringül arasında şekillendi.
Yarışmaya veda eden ismin Şiringül oldu.