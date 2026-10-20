A101 AKTÜEL KATALOĞU 22 EKİM | ALDIN ALDIN: RAFLARDA MUTFAK GEREÇLERİNDEN, KÜÇÜK EV ALETLERİNE KADAR HER ŞEY İNDİRİMDE...

A101, 22 Ekim 2026 Perşembe günü geçerli olacak yeni aktüel kataloğuyla birbirinden farklı ürünleri ve cazip fiyatları alışveriş tutkunlarıyla buluşturuyor.
Bu haftanın Aldın Aldın fırsatlarında 58 inç UHD Smart TV'den astronot hoparlöre, mutfak ürünlerinden ev gereçlerine ve oyuncaklara kadar pek çok seçenek bulunuyor. Peki, A101'in bu haftaki kataloğunda hangi ürünler var, fiyatları ne kadar? İşte 22 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu ve merak edilen fiyatlar…
22 EKİM A101 AKTÜEL KATALOĞU
58" UHD Smart TV 31.999 TL
50" 4K Ultra Smart LED TV 23.999 TL
55" Frameless 4K Ultra HD Qled Google Tv 21.999 TL
Astronot Hoparlör 499 TL
20 W Şarj Adaptörü 299 TL
Oto Portatif Çöp Kutusu 79,50 TL
-30° Antifrizli Cam Suyu 5 L 149 TL
Seyahat Ütüsü 699 TL
Yavaş Sıkım Sebze Meyve Presi 2.799 TL
Boyun Masaj Aleti 1.199 TL
Saç Maşası 549 TL
Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 179.990 TL
Neo 50 CC Benzinli Moped 44.990 TL
VSX Elektrikli Motorlu Bisiklet 33.990 TL
6 Parça Çelik Sahan Seti 1.699 TL
Mini Metal Servis Gereçleri 139 TL
Metal Süzgeç 299 TL
Sunumluk Tepsi 2'li 99,50 TL
Kutulu Mezura 19,50 TL
Büyük İplik Seti 10 makaralı 79,50 TL
Dikiş İpi 2'li 119 TL
Hot Wheels Yıl Dönümü Serisi Temalı Arabalar 149 TL
30 Bölmeli Ahşap Oyuncak Araba Rafı 279 TL
Barbie Chelsea Seyahat Macerası 399 TL
Kinetik Kum İnşaat Seti 249 TL
Dolgulu Çikolata 100g 75 TL
Kraker 100g 18,50 TL
Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Peynir 299 TL
Sürülebilir Lor 99,50 TL
Şişe Ayran 1L 59,50 TL
Basmati Pirinç 1 KG 132,50 TL
Organik Pilavlık Bulgur 500g 65 TL
Organik Kırmızı Mercimek 500g 85 TL