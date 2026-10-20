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Haberler Yaşam A101 AKTÜEL KATALOĞU 22 EKİM | ALDIN ALDIN: RAFLARDA MUTFAK GEREÇLERİNDEN, KÜÇÜK EV ALETLERİNE KADAR HER ŞEY İNDİRİMDE...

A101 AKTÜEL KATALOĞU 22 EKİM | ALDIN ALDIN: RAFLARDA MUTFAK GEREÇLERİNDEN, KÜÇÜK EV ALETLERİNE KADAR HER ŞEY İNDİRİMDE...

A101’in 22 Ekim 2026 Perşembe aktüel ürünler kataloğunda elektronik, mutfak gereçleri, küçük ev aletleri, oto aksesuarları ve oyuncak kategorilerinde dikkat çeken fırsatlar yer alıyor. 58 inç UHD Smart TV 31.999 TL, yavaş sıkım meyve presi 2.799 TL ve 6 parça çelik sahan seti 1.699 TL fiyatıyla öne çıkıyor. İşte A101 Aldın Aldın bu haftanın indirimli ürünleri ve fiyat listesi…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

A101, 22 Ekim 2026 Perşembe günü geçerli olacak yeni aktüel kataloğuyla birbirinden farklı ürünleri ve cazip fiyatları alışveriş tutkunlarıyla buluşturuyor.

Bu haftanın Aldın Aldın fırsatlarında 58 inç UHD Smart TV'den astronot hoparlöre, mutfak ürünlerinden ev gereçlerine ve oyuncaklara kadar pek çok seçenek bulunuyor. Peki, A101'in bu haftaki kataloğunda hangi ürünler var, fiyatları ne kadar? İşte 22 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu ve merak edilen fiyatlar…

22 EKİM A101 AKTÜEL KATALOĞU

58" UHD Smart TV 31.999 TL

50" 4K Ultra Smart LED TV 23.999 TL

55" Frameless 4K Ultra HD Qled Google Tv 21.999 TL

Astronot Hoparlör 499 TL

20 W Şarj Adaptörü 299 TL

Oto Portatif Çöp Kutusu 79,50 TL

-30° Antifrizli Cam Suyu 5 L 149 TL

Seyahat Ütüsü 699 TL

Yavaş Sıkım Sebze Meyve Presi 2.799 TL

Boyun Masaj Aleti 1.199 TL

Saç Maşası 549 TL

Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 179.990 TL

Neo 50 CC Benzinli Moped 44.990 TL

VSX Elektrikli Motorlu Bisiklet 33.990 TL

6 Parça Çelik Sahan Seti 1.699 TL

Mini Metal Servis Gereçleri 139 TL

Metal Süzgeç 299 TL

Sunumluk Tepsi 2'li 99,50 TL

Kutulu Mezura 19,50 TL

Büyük İplik Seti 10 makaralı 79,50 TL

Dikiş İpi 2'li 119 TL

Hot Wheels Yıl Dönümü Serisi Temalı Arabalar 149 TL

30 Bölmeli Ahşap Oyuncak Araba Rafı 279 TL

Barbie Chelsea Seyahat Macerası 399 TL

Kinetik Kum İnşaat Seti 249 TL

Dolgulu Çikolata 100g 75 TL

Kraker 100g 18,50 TL

Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Peynir 299 TL

Sürülebilir Lor 99,50 TL

Şişe Ayran 1L 59,50 TL

Basmati Pirinç 1 KG 132,50 TL

Organik Pilavlık Bulgur 500g 65 TL

Organik Kırmızı Mercimek 500g 85 TL

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