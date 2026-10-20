Haberler Yaşam İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 EKİM SALI |BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 18 ilçesine elektrik verilmeyecek! İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 EKİM SALI |BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 18 ilçesine elektrik verilmeyecek! İstanbul için saat verildi, Salı günü 18 ilçede şalterler kapatılıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın dev şebeke mesaisi öncesi alarm çanları çalıyor. Gün boyu sürecek kesintilerden etkilenmemek için tedbirinizi aldınız mı? İşte sokak sokak, saat saat İstanbul elektrik kesintisi haritası… HABER MERKEZİ









BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın resmi internet sitesinden duyurduğu dev liste açıklandı. Hem Avrupa hem Anadolu Yakası'nda saatlerce sürecek planlı kesintilerin ilçe ilçe detayları ve etkilenecek sokaklar haberimizde.. AYEDAŞ elektrik kesintisi: Anadolu Yakası'nda 11 ilçede kesinti Üsküdar elektrik kesintisi Üsküdar'da planlanan kesintiler iki ayrı saat aralığında uygulanacak. Bazı sokaklarda çalışmaların öğle saatlerinde tamamlanması, diğer bölgelerde ise akşam 18.00'e kadar devam etmesi öngörülüyor. 09.00-13.00: Sütçü, Ortaklar, Mualla ve Sütçüyolu sokakları. 10.00-18.00: Bakıcı, Üsküdar Mahkeme Arkası, Balaban, Doğancılar, Aziz Mahmut Efendi, Gülfem, Eski Keresteciler, Hakimiyeti Milliye, Ahmet Çelebi Çıkmazı, Rumi Mehmet Paşa, Uncular, Azat Yokuşu ve İmam Nasır sokakları.

Ümraniye elektrik kesintisi Ümraniye'de elektrik kesintileri gün boyunca farklı saat aralıklarında planlanıyor. İlçede bazı kesintiler kısa süreli olurken belirli bölgelerde çalışmaların altı saate kadar sürmesi bekleniyor. 09.00-10.00: Yeşil Vadi bölgesi. 09.00-10.15: Papatya, Koç, Bülbül, Yeniay ve Sümbül sokakları. 10.00-16.00: Hacı Hasanefendi, Hüdayi Çıkmazı, Sağdıç, Hürrem, Hamza Yerlikaya, Alemdağ, 19 Mayıs, Kazım, Hendek, Şahinler, Gelibolu ve Balcı sokakları. 10.45-12.00: Yeniay, Ceren, Ayazma, Genç Fidan, Gümüşdere, Koç, Bülbül, Kırım, Sümbül, 29 Mayıs, Çavuşbaşı, Kartal, Gülce, Bağ, Fidan, Okan ve Papatya sokakları. 13.00-14.00: Gümüşsuyu, Şafak, Dampsan, Çınarcık, Sakarya, Şenay, Sinem, Seda, Seyrek, Mehtap, Zafer, Begonya, Tuna, İstikbal, Balaban, Doğanevler, Tavukçuyolu, Nazenin, Menderes, Meşe, Cesur, Hayran, Bodrum, Önal ve Özkanca sokakları. 13.00-14.15: Sarıpınar, Çiftlik, Bağ, Estergon, Pare, Tunahan, Burgaz, Şefkat, Yonca, Amber, Fidan, Gülnihal, Gonca, Çavuşbaşı, Genç Fidan, Kırım, Okan ve Deste sokakları. 14.00-17.00: Estergon bölgesi. 14.30-15.30: Sinem, Doğanevler, Kanarya, Soran, Sakarya, Beyaz Karanfil, Tuna, Özgür, Yonca, Çeşme, 19 Mayıs, Manidar, Hacı Bayram, Dampsan, Kafiye, Yenilik, Hürmet, Çayırbaşı, Öztürk, Azim ve Güvercin sokakları. 14.45-16.00: Bahçeler, Prof. Bekir Topaloğlu, Egemenlik ve Gülten sokakları. 16.00-17.00: Yalıkent, Selçuk, Zirve, Erdem, Uludere, Günaşık, Milli Mücadele, Tuğra, Eski Kadıköy Yolu, Alemdağ, Albayrak, Pınarlı, 30 Ağustos, Tavukçuyolu, Pınarbaşı ve Hayırlı sokakları. Tuzla elektrik kesintisi Tuzla'da planlanan çalışmaların sabah 09.30'da başlaması bekleniyor. İlçenin bazı bölgelerinde kesintilerin 18.30'a kadar devam etmesi öngörülüyor. 09.30-18.00: Eski Ankara Asfaltı ve Kılıç Ali Reis. 09.30-18.30: Kırçeşme, Sevim, Zühre, Gülpınar, Uygun, Aydınlık, Çarşı, Dağgülü, Berk, Bülbül, Gürgen, Tamer, Bilgi, Güldefne, Mektep, Serin, Tokcan, Gürpınar, Çakıl, Başkomutan, Kuşkonmaz, Server, Aydınlı Yolu, Akkaya, Kuyu, Çamlıçeşme, Çaldıran, Bahargülü, Kainat, Uygar, Aslı, Saydam ve Hamam Kuyu sokakları. Şile elektrik kesintisi Şile'de iki farklı bölgede aynı saat diliminde planlı elektrik kesintileri bulunuyor. Kesintilerin sabah başlayarak akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. 09.00-18.00: Geredeli, Göçe, Kalemköy ve çevresindeki sokaklar. 09.00-18.00: İmrenli, Deha, Oğlak ve Fırtına sokakları.