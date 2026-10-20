İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 EKİM SALI |BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 18 ilçesine elektrik verilmeyecek!

BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın resmi internet sitesinden duyurduğu dev liste açıklandı. Hem Avrupa hem Anadolu Yakası'nda saatlerce sürecek planlı kesintilerin ilçe ilçe detayları ve etkilenecek sokaklar haberimizde..
AYEDAŞ elektrik kesintisi: Anadolu Yakası'nda 11 ilçede kesinti
Üsküdar elektrik kesintisi
Üsküdar'da planlanan kesintiler iki ayrı saat aralığında uygulanacak. Bazı sokaklarda çalışmaların öğle saatlerinde tamamlanması, diğer bölgelerde ise akşam 18.00'e kadar devam etmesi öngörülüyor.
09.00-13.00: Sütçü, Ortaklar, Mualla ve Sütçüyolu sokakları.
10.00-18.00: Bakıcı, Üsküdar Mahkeme Arkası, Balaban, Doğancılar, Aziz Mahmut Efendi, Gülfem, Eski Keresteciler, Hakimiyeti Milliye, Ahmet Çelebi Çıkmazı, Rumi Mehmet Paşa, Uncular, Azat Yokuşu ve İmam Nasır sokakları.
Ümraniye elektrik kesintisi
Ümraniye'de elektrik kesintileri gün boyunca farklı saat aralıklarında planlanıyor. İlçede bazı kesintiler kısa süreli olurken belirli bölgelerde çalışmaların altı saate kadar sürmesi bekleniyor.
09.00-10.00: Yeşil Vadi bölgesi.
09.00-10.15: Papatya, Koç, Bülbül, Yeniay ve Sümbül sokakları.
10.00-16.00: Hacı Hasanefendi, Hüdayi Çıkmazı, Sağdıç, Hürrem, Hamza Yerlikaya, Alemdağ, 19 Mayıs, Kazım, Hendek, Şahinler, Gelibolu ve Balcı sokakları.
10.45-12.00: Yeniay, Ceren, Ayazma, Genç Fidan, Gümüşdere, Koç, Bülbül, Kırım, Sümbül, 29 Mayıs, Çavuşbaşı, Kartal, Gülce, Bağ, Fidan, Okan ve Papatya sokakları.
13.00-14.00: Gümüşsuyu, Şafak, Dampsan, Çınarcık, Sakarya, Şenay, Sinem, Seda, Seyrek, Mehtap, Zafer, Begonya, Tuna, İstikbal, Balaban, Doğanevler, Tavukçuyolu, Nazenin, Menderes, Meşe, Cesur, Hayran, Bodrum, Önal ve Özkanca sokakları.
13.00-14.15: Sarıpınar, Çiftlik, Bağ, Estergon, Pare, Tunahan, Burgaz, Şefkat, Yonca, Amber, Fidan, Gülnihal, Gonca, Çavuşbaşı, Genç Fidan, Kırım, Okan ve Deste sokakları.
14.00-17.00: Estergon bölgesi.
14.30-15.30: Sinem, Doğanevler, Kanarya, Soran, Sakarya, Beyaz Karanfil, Tuna, Özgür, Yonca, Çeşme, 19 Mayıs, Manidar, Hacı Bayram, Dampsan, Kafiye, Yenilik, Hürmet, Çayırbaşı, Öztürk, Azim ve Güvercin sokakları.
14.45-16.00: Bahçeler, Prof. Bekir Topaloğlu, Egemenlik ve Gülten sokakları.
16.00-17.00: Yalıkent, Selçuk, Zirve, Erdem, Uludere, Günaşık, Milli Mücadele, Tuğra, Eski Kadıköy Yolu, Alemdağ, Albayrak, Pınarlı, 30 Ağustos, Tavukçuyolu, Pınarbaşı ve Hayırlı sokakları.
Tuzla elektrik kesintisi
Tuzla'da planlanan çalışmaların sabah 09.30'da başlaması bekleniyor. İlçenin bazı bölgelerinde kesintilerin 18.30'a kadar devam etmesi öngörülüyor.
09.30-18.00: Eski Ankara Asfaltı ve Kılıç Ali Reis.
09.30-18.30: Kırçeşme, Sevim, Zühre, Gülpınar, Uygun, Aydınlık, Çarşı, Dağgülü, Berk, Bülbül, Gürgen, Tamer, Bilgi, Güldefne, Mektep, Serin, Tokcan, Gürpınar, Çakıl, Başkomutan, Kuşkonmaz, Server, Aydınlı Yolu, Akkaya, Kuyu, Çamlıçeşme, Çaldıran, Bahargülü, Kainat, Uygar, Aslı, Saydam ve Hamam Kuyu sokakları.
Şile elektrik kesintisi
Şile'de iki farklı bölgede aynı saat diliminde planlı elektrik kesintileri bulunuyor. Kesintilerin sabah başlayarak akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
09.00-18.00: Geredeli, Göçe, Kalemköy ve çevresindeki sokaklar.
09.00-18.00: İmrenli, Deha, Oğlak ve Fırtına sokakları.
Sultanbeyli elektrik kesintisi
Sultanbeyli'de günün farklı saatlerinde çok sayıda sokakta elektrik kesintisi öngörülüyor. Sabah başlayan çalışmaların bazı bölgelerde öğleden sonra 16.00'ya kadar devam etmesi planlanıyor.
09.00-10.15: Basra, Selçukhan, İlayda, Itır, Pelin, Meyan, Ritim, İğde, Zabit, Şükrüoğlu, Yeşilören, Burçak ve Derinkuyu sokakları.
09.30-12.30: Menekşe, Petrol Yolu, Birgül ve Bakide sokakları.
09.30-13.30: Şalgamlı, Saf, Sayfiye, Beşiroğlu, Maçka ve Kantarcı sokakları.
10.45-12.00: Hami, Ferhat, Akşam, Mısır, Kimya, Afganistan, Yağızlar, Harika, Birlik, Mimar Sinan, Halim, Semiz, Kalbi, İlhan, Derinkuyu, Ehil, Temel Reis, Mazlum, Şükran, Zabit, Kıyam, Yatsı, Sahur, Sümbül Efendi, Abana, Esentepe, Bakkaloğlu, Kafkasya ve Beyazgül sokakları.
13.00-14.15: Abana ve Paşaçayırı sokakları.
14.45-16.00: Naif, Sorgun, Mısır, Yeliz, Fakülte, Saygın, Oba, Esentepe, Hasbihal, Semiz, Tekman, Koçali, Taşlıçay, Almus, Sevimli, Abide, Uzuner ve Diyadin sokakları.
Sancaktepe elektrik kesintisi
Sancaktepe'de planlanan elektrik kesintileri üç farklı saat aralığına yayılıyor. Bazı sokaklarda sabah saatlerinde iki ayrı kesinti programı bulunurken öğleden sonra farklı bölgelerde çalışmalar yapılması öngörülüyor.
10.00-11.00: Metehan, Hümeyra, Tenhi, Mürsel, Hamarat, Mabet, Nadide, Cahit Zarifoğlu, Serap, Amber, Çırağan, Süleymaniye, Türban, Ebabil ve Sülün sokakları.
11.11-12.00: Metehan, Amber, Mürsel, Hamarat, Mabet, Nadide, Serap, Türban, Ebabil ve Sülün sokakları.
14.00-17.00: Ömerli, Şeffaf, Tali, Göze, Kurdela, Aydınlar, Mandıra, Suyolu, İlke, Arafat, Aslı, Safran, Fazilet, Battal, Konuk, Milli, Atayolu, Muazzez, Ahsen ve Ece sokakları.
Pendik elektrik kesintisi
Pendik'te planlanan kesintiler dört ayrı saat aralığına yayılıyor. İlçenin belirli bölgelerinde sabah 10.00'da başlayacak çalışmaların bazı sokaklarda 17.00'ye kadar sürmesi öngörülüyor.
10.00-12.00: Semazen, Dualı, Molla Gürani, Görkemli, Şehit Cumali Akkurt, Şiir, Alem, Yunus Emre, Gülenay, Uşşak, Ankara, Asap, Bölge, Nur, Yiğit, İkizdere, Yeni Ay, Seyit Ali, Şehit Hüseyin Usluca, Hatip, Sonbahar, Esnaf, Pasinler, Aziz Mahmut Hüdai, Sade, Eskihisar, Hacivat, Köroğlu, Bektaşi, Kocadağ, Mevlana, Akşemseddin, Yavuz Yıldırım, Kafile ve Ahududu sokakları.
13.00-14.45: Berceste, Vardar, Öztürkler, Site Yolu, Tayfun, Altıntaç, Hudut ve Ayadüşen sokakları.
13.30-16.00: Deniz, Serçe, Tokat, Ulus, Furkan, Hayaltepe, Trabzon, Dolunay, Artvin, Kul, Amasya, Atatürk, Kınalı, Gaye, Çamlıbel, İnönü, İyilik, Tac Mahal, Gözdağı, Evren, Mersin, Erciyes ve Zembilci sokakları.
15.00-17.00: Ayadüşen, Bitirim, Selvili, Altıntaç, Tunalı, Tarihi, Sakarya, Eğitim, Dumanlar, Felsefe, Turgutpaşa, Çınar, Site Yolu, Feri ve Sezin sokakları.
Kartal elektrik kesintisi
Kartal'da planlanan kesintiler sabah 09.00'da başlayarak farklı bölgelerde öğleden sonraya kadar devam edecek. Kesinti programında çok sayıda sokak yer alıyor.
09.00-10.30: Sanatçı, Şehit Dursun Bakan, Sıla, Atalar, Doğu, Akgün, Kortej, Kumru, Bingöl ve Tecerdağı sokakları.
09.00-10.45: Furkan, Şehsuvar, Edebiyat, Armutlu, Berat, Aras, Sunar, Özgü, Özdeş, Atakum, Pembe, Mahya, Çatalay, Topselvi, Dirhem, Gündem, Gülbeyaz, Babayiğit, Konfor, Mağfiret, Firuz, Duruçay, Yüzbaşılar, Eyvan, Eymen, Kıvılcım ve Bağlar sokakları.
09.30-12.30: Genç Osman.
09.30-13.30: Yunus Emre ve Safahat sokakları.
09.30-14.00: Çam Ağacı, Candan, Bektaş ve Mustafa Kurtoğlu Çıkmazı.
10.00-15.00: Kirazlık.
11.00-12.30: Kumru, Görkem, Okan, Yiğit, Armağan, Simge, Serinkuyu, Meneviş, Poligon, Sancaktar, Mostar, Şehit Murat Şenyüz, Sıla, Çimen, Kamelya, Tolgahan ve Derinkuyu sokakları.
11.00-12.45: Ulunay, Vefa, Istıranca, Demokrasi, Liman, Algül, Seğmen ve Servet sokakları.
13.30-15.00: Kurtuluş, Şafak, Selvi, İzci, Gündüz, Truva, Emektar, Zanaat, Şenlik, Batuhan ve Levent sokakları.
13.30-16.30: Menderes, Dersaadet, Ziya Gökalp, Şair Baki, Cennet, Ihlara, Sokullu Mehmetpaşa, Behçet Kemal Çağlar ve Mimar Sinan sokakları.
Çekmeköy elektrik kesintisi
Çekmeköy'de Nişantepe Mahallesi'nin belirli sokaklarında elektrik kesintisi planlanıyor. Çalışmaların sekiz saatlik zaman diliminde yapılması öngörülüyor.
10.00-18.00: Nişantepe Mahallesi'ndeki Abide, Susam, Şile Yolu, Saray, Pazar, Karagül, Akgül, Tayfun ve Gelin Çiçeği sokakları.
Beykoz elektrik kesintisi
Beykoz'da iki farklı saat aralığında planlanan kesintiler bulunuyor. İlçenin bazı sokaklarında çalışmaların akşamüstü 17.00'ye kadar sürmesi bekleniyor.
09.00-17.00: Örf, Sinem, Mahur, Uygur, Kayabey, Pembe Hanım ve Şarklı sokakları.
10.00-15.00: Şebnem, Rüzgarlıbahçe, Atakan Çıkmazı, Nazenin Çıkmazı, Anadolu, Şehit Mithat Yılmaz, Mazi, Leylak, Şehit Mustafa Gözütok, Rezene, Ongun, Dr. Saadettin Ozansoy, Şehit Erdal Yulalı, Emre, Ulya, Şık, Cumhuriyet, Aslı, Azra, Ayyıldız ve Şehit Polis Şahmerdanağa Sakal sokakları.
Ataşehir elektrik kesintisi
Ataşehir'de sabah, öğle ve öğleden sonra saatlerini kapsayan üç ayrı kesinti programı bulunuyor. Son kesinti aralığının 18.00'de tamamlanması planlanıyor.
09.00-11.30: Başöğretmen, Gül Ağacı, Süphan, Cami, Sıraevler ve Şerif Ali sokakları.
11.30-14.00: Fırın, Aksakal, Sevim, Merdivenköy Yolu, Başöğretmen, Geziciler, Mücella, Sıraevler ve Dumlupınar sokakları.
15.00-18.00: Nasır, Nurettin, Ceylan ve Şenol sokakları.
BEDAŞ elektrik kesintisi: Avrupa Yakası'nda 7 ilçede kesinti
İstanbul Avrupa Yakası'nda BEDAŞ'ın hizmet verdiği Arnavutköy, Başakşehir, Beşiktaş, Esenyurt, Silivri, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçelerinde planlı elektrik kesintileri bulunuyor. Çalışmalar kapsamında farklı mahalle ve sokaklarda elektriklerin belirlenen saat aralıklarında kesilmesi öngörülüyor.
Arnavutköy elektrik kesintisi
Arnavutköy'de Atatürk, Nenehatun, Taşoluk, Yavuz Selim ve İslambey mahallelerinde planlı elektrik kesintileri bulunuyor. İlçede bazı çalışmaların akşam 18.00'e kadar sürmesi bekleniyor.
09.00-17.00: Atatürk Mahallesi'ndeki Gelibolu, Sonbahar, Türksoy ve Ömür sokakları.
09.00-17.00 ve 10.00-18.00: Nenehatun, Taşoluk, Yavuz Selim ve İslambey mahallelerindeki Altındal, Alicenap, Gazel, Kıbrıs, Kent, Ahbap, Bahriyeli, Balkoç, Batıhan, Cantürk, Cihanser, Deva, Dilruba, Ertekin, Handegül, Hasan Keyf, Işıklar, Kılıçalp, Kırçeşme, Malkoç, Mazhar, Mesudiye, Safir, Seymen, Sokullu Mehmet, Abide, Aktepe, Akça Mescit, Fetih, Mavi Cami, Piyade, Ulubatlı Hasan ve çevresindeki sokaklar.
Başakşehir elektrik kesintisi
Başakşehir'de Altınşehir, Ziya Gökalp ve Kayabaşı mahallelerinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintisi planlanıyor. Bazı çalışmaların sabah başlaması, bazılarının ise öğleden sonra uygulanması bekleniyor.
09.00-12.00: Altınşehir Mahallesi, Gülay Sokak.
09.00-17.00: Altınşehir Mahallesi'ndeki Muhsin Yazıcıoğlu, Osmanlı ve Çetin sokakları.
11.00-14.00: Ziya Gökalp Mahallesi, Hasbahçe Sokak.
13.00-16.00: Kayabaşı Mahallesi. Etkilenecek sokakların isimleri mevcut listede belirtilmiyor.
Beşiktaş elektrik kesintisi
Beşiktaş'ta dört mahallede aynı saat aralığında elektrik kesintileri öngörülüyor. Abbasağa, Cihannüma, Dikilitaş ve Türkali mahallelerinde çalışmaların sekiz saat sürmesi planlanıyor.
09.00-17.00: Abbasağa Mahallesi'ndeki Abbasağa Kuyu, Arife, Ayvazkahya, Bekçi, Bostanüstü Dere, Dutlubahçe, Dutluk, Dilber, Fanus, Fulya Deresi, Gazino, Ihlamur Yıldız, Kalas, Kalkan, Maşuklar Yokuşu, Nardenk, Salnameci, Yıldız ve çevresindeki sokaklar.
09.00-17.00: Cihannüma Mahallesi'ndeki Akdoğan, Barbaros, Bostancı Veli, Hüsnü Savman, Ressam Hamdi Bey, Yeni Mahalle Fırın, Yıldız ve Çömezler sokakları.
09.00-17.00: Dikilitaş Mahallesi'ndeki Asude, Barış, Damla, Dilek, Emirhan, Fulya Deresi ve Hakkı Yeten sokakları.
09.00-17.00: Türkali Mahallesi'ndeki Abbasağa Kuyu, Loşbahçe, Maşuklar Yokuşu, Muhtar Molla, Salnameci ve Türkçeşme sokakları.
Esenyurt elektrik kesintisi
Esenyurt'ta Ardıçlı ve Süleymaniye mahallelerinde öğleden sonra elektrik kesintileri planlanıyor. Çalışmaların 18.00'de tamamlanması öngörülüyor.
13.30-18.00: Ardıçlı Mahallesi'ndeki Akasya, Alaçam, Ardıç, Erguvan, Gardenya Çıkmazı, Gül, Hanımeli, Karanfil, Karayemiş, Lotus Çıkmazı, Manolya, Palmiye, Sardunya, Sedir, Tarçın, Vanilya ve Yasemin sokakları.
13.30-18.00: Süleymaniye Mahallesi'ndeki 724. Sokak.
Silivri elektrik kesintisi
Silivri'de sabah saatlerinde başlayacak planlı elektrik kesintisinin belirlenen bölgelerde sekiz saat sürmesi bekleniyor. Mevcut kesinti listesinde üç farklı bölge adı yer alıyor.
09.00-17.00: Balaban, Gümüşyaka Merkez ve Mimar Sinan Çanta olarak belirtilen bölgeler.
Sultangazi elektrik kesintisi
Sultangazi'de 75. Yıl, Sultançiftliği, İsmetpaşa ve Cebeci mahallelerinde elektrik kesintileri planlanıyor. Dört mahallede de kesintilerin aynı saat aralığında uygulanması öngörülüyor.
10.00-18.00: 75. Yıl Mahallesi'ndeki 1340. Sokak.
10.00-18.00: Sultançiftliği Mahallesi'ndeki 156. Sokak.
10.00-18.00: İsmetpaşa Mahallesi'ndeki 146, 147, 148, 150, 151, 154, 45, 45/1, 46, 47, 48, 48/1, 49, 50, 51, 52 ve 54 numaralı sokaklar ile Eski Edirne Asfaltı ve Ordu Sokak.
10.00-18.00: Cebeci Mahallesi'ndeki 2516, 2520 ve 2521 numaralı sokaklar ile Peyami Safa Sokak.
Zeytinburnu elektrik kesintisi
Zeytinburnu'nda Beştelsiz, Seyitnizam ve Telsiz mahallelerinde planlı elektrik kesintileri bulunuyor. İlçedeki çalışmaların sabah 08.00'de başlaması ve saat 15.00'te tamamlanması öngörülüyor.
08.00-15.00: Beştelsiz Mahallesi'ndeki 101, 105/2 ve Dr. Sadık Ahmet sokakları.
08.00-15.00: Seyitnizam Mahallesi'ndeki 322. Sokak.
08.00-15.00: Telsiz Mahallesi'ndeki 319, 85/15, 85/4A, 85/4B, 85/4E ve 85/9 numaralı sokaklar ile Balıklı Yol, Dr. Sadık Ahmet, Nergis, Papatya ve Tomurcuk sokakları.