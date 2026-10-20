İstanbul ve Mersin’de DEAŞ’a operasyon! 7 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarının deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda, çatışma bölgeleri ile Türkiye arasında ve Türkiye içerisinde yasa dışı para transferleri yaptıkları belirlenen WhatsApp grubundaki şüpheliler tespit edildi.

Şüphelilerin, MASAK raporlarında terör örgütü DEAŞ'a fon sağladığı yönünde bilgiler bulunan kişi ve kuruluşlarla para transferleri olduğu, örgüt kapsamında işlem görmüş çok sayıda kişiyle para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, İstanbul'da 10, Mersin'de 1 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.