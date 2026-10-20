Haberler Yaşam Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? Kasım ara tatil kaç gün! Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? Kasım ara tatil kaç gün! Okullarda birinci dönem devam ederken öğrencilerin derslere kısa bir mola vereceği kasım ara tatili için takvim belli oldu. Milyonlarca öğrenci ve veli, hafta sonlarının da eklenmesiyle tatilin kaç güne ulaşacağına ve derslerin hangi tarihte yeniden başlayacağına odaklandı. Peki kasım ara tatil kaç gün? Kasım ara tatili ne zaman başlıyor? İşte MEB 2026-2027 akademik takvim... HABER MERKEZİ









Eylül ayında ders başı yapan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için sınav temposundan sonra kısa bir ara verilecek. Birinci yazılı sınavlarının ardından başlayacak kasım tatilinin kaç gün süreceği veliler ve öğrenciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Eylül ayında açılan okullarda birinci dönemin ilk sınavları tamamlanırken öğrencileri kısa bir dinlenme dönemi bekliyor. Yoğun ders programına ve yazılı sınavlara ara verilecek kasım tatili 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek. KASIM ARA TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK, 9 GÜN MÜ OLACAK? MEB tarafından belirlenen beş günlük ara tatilin öncesindeki ve sonrasındaki cumartesi-pazar günleriyle birlikte okullarda derslere toplam dokuz gün ara verilecek. 14 Kasım Cumartesi günü başlayacak tatil dönemi, 22 Kasım Pazar akşamına kadar sürecek.