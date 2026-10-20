KPSS SONUÇ: 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı

KPSS ÖN LİSANS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ Adaylar ayrıca ÖSYM'nin mobil uygulamaları üzerinden de sonuç bilgilerine ulaşabilecek. Sonuç ekranında açıklanan puan ve diğer bilgilerin dikkatle kontrol edilmesi gerekiyor. KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 20 Ekim 2026 itibarıyla KPSS Ön Lisans sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin takviminde yer alan bilgilere göre sonuçlar 30 Ekim 2026 Cuma günü ilan edilecek.

Adayların sonuçların açıklanacağı tarihte ÖSYM duyurularını takip etmesi ve kişisel bilgilerini yalnızca resmi sonuç ekranına girmesi önem taşıyor. KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARINDAN SONRA NE OLACAK? KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak personel alımları için tercih ve yerleştirme duyuruları takip edilecek. Adayların tercih işlemlerinde ilgili alım kılavuzunda belirtilen şartları, nitelik kodlarını ve başvuru koşullarını incelemesi gerekecek.