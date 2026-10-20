KPSS SONUÇ: 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen KPSS Ön Lisans sınavının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi.
ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 Cuma günü açıklanacak. Adaylar, sonuçların ilan edilmesiyle birlikte sınav puanlarını internet üzerinden öğrenebilecek.
Sonuçların açıklanmasının ardından adayların puanlarını kontrol ederek sonraki tercih ve yerleştirme sürecine ilişkin duyuruları takip etmesi gerekiyor.
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
2026 KPSS Ön Lisans sonuçları, ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden erişime açılacak. Adaylara posta yoluyla basılı sonuç belgesi gönderilmeyecek.
Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yapabilecek.
KPSS ÖN LİSANS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Adaylar ayrıca ÖSYM'nin mobil uygulamaları üzerinden de sonuç bilgilerine ulaşabilecek. Sonuç ekranında açıklanan puan ve diğer bilgilerin dikkatle kontrol edilmesi gerekiyor.
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
20 Ekim 2026 itibarıyla KPSS Ön Lisans sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin takviminde yer alan bilgilere göre sonuçlar 30 Ekim 2026 Cuma günü ilan edilecek.
Adayların sonuçların açıklanacağı tarihte ÖSYM duyurularını takip etmesi ve kişisel bilgilerini yalnızca resmi sonuç ekranına girmesi önem taşıyor.
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARINDAN SONRA NE OLACAK?
KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak personel alımları için tercih ve yerleştirme duyuruları takip edilecek. Adayların tercih işlemlerinde ilgili alım kılavuzunda belirtilen şartları, nitelik kodlarını ve başvuru koşullarını incelemesi gerekecek.
KPSS puanının açıklanması, tek başına bir kadroya yerleşme anlamına gelmiyor. Yerleştirme sürecinde adayların puanlarının yanı sıra tercihleri, kadro koşulları ve ilgili kılavuz hükümleri de belirleyici olacak.