Haberler Yaşam MASTERCHEF'TE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU? | MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 19 Ekim MasterChef kaptanlık oyunu... MASTERCHEF'TE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU? | MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 19 Ekim MasterChef kaptanlık oyunu... MasterChef Türkiye 2026’da 19 Ekim Pazartesi akşamı kaptanlık heyecanı yaşandı. Şeflerin “Albeni yukarı” tabağını hazırlamalarını istediği yarışmacılar, mavi takım kaptanı olmak için kıyasıya mücadele etti. Gecenin sonunda kaptanlık oyununu kazanan isim mavi takımın başına geçerken kırmızı takım kaptanını seçerek haftanın takımlarını oluşturdu. Peki, MasterChef’te mavi ve kırmızı takım kaptanları kim oldu, haftanın takımlarında hangi yarışmacılar yer aldı? İşte gecenin öne çıkanları… HABER MERKEZİ









MasterChef Türkiye 2026'da haftanın yeni takımları, 19 Ekim Pazartesi akşamı oynanan kaptanlık oyununun ardından belli oldu. "Albeni yukarı" tabağıyla şeflerin karşısına çıkan yarışmacılar, mavi takım kaptanlığını kazanmak için hünerlerini sergiledi. Zorlu mücadelenin ardından mavi takım kaptanı seçilen yarışmacı, kırmızı takım kaptanını da belirleyerek takımlarını kurdu. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi ve kırmızı takımda hangi isimler yer aldı? İşte haftanın takımları ve gecenin detayları…

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? İzleyenler tarafından ilgiyle takip edilen MasterChef Türkiye 2026'da dün akşam yarışmacılar önlüklerini giyerek kaptanlık oyunu için tezgah başına geçti. Kaptanlık oyununda Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacılardan Danilo Şef'in albeni yukarı tatlısını hazırlamalarını istedi. Tam 45 dakikalık süre sonunda en başarılı albeni tatlısını yapan isimler öne çıktı. Şeflerin kararı ile MasterChef'te bu hafta mavi takım kaptanı Şadi oldu. Kırmızı takım kaptanı ise Enes seçildi.