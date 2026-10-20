MASTERCHEF'TE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU? | MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 19 Ekim MasterChef kaptanlık oyunu...

MasterChef Türkiye 2026'da haftanın yeni takımları, 19 Ekim Pazartesi akşamı oynanan kaptanlık oyununun ardından belli oldu. "Albeni yukarı" tabağıyla şeflerin karşısına çıkan yarışmacılar, mavi takım kaptanlığını kazanmak için hünerlerini sergiledi. Zorlu mücadelenin ardından mavi takım kaptanı seçilen yarışmacı, kırmızı takım kaptanını da belirleyerek takımlarını kurdu. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi ve kırmızı takımda hangi isimler yer aldı? İşte haftanın takımları ve gecenin detayları…
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
İzleyenler tarafından ilgiyle takip edilen MasterChef Türkiye 2026'da dün akşam yarışmacılar önlüklerini giyerek kaptanlık oyunu için tezgah başına geçti. Kaptanlık oyununda Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacılardan Danilo Şef'in albeni yukarı tatlısını hazırlamalarını istedi.
Tam 45 dakikalık süre sonunda en başarılı albeni tatlısını yapan isimler öne çıktı. Şeflerin kararı ile MasterChef'te bu hafta mavi takım kaptanı Şadi oldu. Kırmızı takım kaptanı ise Enes seçildi.
MASTERCHEF'TE HAFTANIN TAKIMLARI
Mavi takım kaptanı Şadi ve kırmızı takım kaptanı Enes'in kurduğu takımlar gecenin sonunda belli oldu. MasterChef Türkiye 2026'da haftanın takımları şöyle oldu;
MAVİ TAKIM
Şadi (Takım Kaptanı)
Bahar
Muhammed
Tolga
Eyüpcan
Nurten
Kübra
Ayşe
KIRMIZI TAKIM
Enes (Takım Kaptanı)
Armağan
Nurten
Burçin
Nilay
Emre
Tolgahan
Hasan Alp