MEB’den okullarda yeni sınav dönemi! 26 Ekim’de başlıyor: Ortaokul ve liselerde sistem değişiyor! Yeni sınav sistemi nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul ve liselerde sınavların hazırlanması ve değerlendirilmesi sürecinde yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Ülke genelinde ölçme ve değerlendirmede ortak standart oluşturulması amacıyla geliştirilen Ortak Yazılı Sınav Sistemi, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü erişime açılacak. Yeni model, açık uçlu sorular ve soru havuzu uygulamasıyla eğitim gündeminde öne çıkıyor.

Türkiye genelindeki okulları kapsayacak sistemin, öğrencilerin yalnızca ezberledikleri bilgileri değil, öğrendiklerini yorumlama ve analiz etme becerilerini de ölçmesi hedefleniyor. Peki, yeni sınav sistemi hangi sınıflarda uygulanacak, hangi dersleri kapsayacak? İşte öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin merak ettiği ayrıntılar…

MEB'İN YENİ SINAV SİSTEMİ HANGİ SINIFLARI KAPSAYACAK?

Yeni sistemin ortaokullarda 5, 6 ve 7'nci sınıfları, liselerde ise 9, 10 ve 11'inci sınıfları kapsaması planlanıyor. Böylece farklı okullarda uygulanan sınavların hazırlanmasında ortak bir ölçme ve değerlendirme yaklaşımının benimsenmesi amaçlanıyor.

Uygulamayla birlikte sınav sorularının belirli kazanımlara uygun şekilde hazırlanması ve öğrencilerin akademik gelişimlerinin daha ayrıntılı takip edilmesi hedefleniyor.