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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Sel felaketinden acı haber geldi: Kayıp olan son kişi bulundu

SON DAKİKA: Sel felaketinden acı haber geldi: Kayıp olan son kişi bulundu

Son dakika: İstanbul’da sel felaketinde kaybolanları arama çalışmaları sürüyor. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve PAK ekipleri, Haliç açıklarında bir kişinin cansız bedenine ulaştı.

SABAH

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Son dakika: İstanbul'da sel felaketinin ardından Haliç'te bulunan cansız bedenin, kayıp olarak aranan 63 yaşındaki Ahmet Derin'e ait olduğu belirlendi.

Geçtiğimiz hafta İstanbul'u etkisi altına alan sel felaketinde kaybolan kişileri arama çalışmaları devam ediyor. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri, Haliç açıklarında bir kişinin cansız bedenine ulaştı.

AHMET DERİN'İN CANSIZ BEDENİ OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR!

Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin, Ayazağa'da aracıyla birlikte sele kapılarak kaybolan Ahmet Derin olduğu değerlendiriliyor. Kesin kimlik tespitinin yapılmasının ardından, sel felaketinde kaybolan tüm kişilere ulaşılmış olacak.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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