TARIM KREDİ AKTÜEL KATALOĞU 20-26 EKİM | İndirimli ürünler raflarda: Osmancık pirinç, Taze kaşar peyniri, gurme çay...

Tarım Kredi Marketleri, 20-26 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel kataloğunu tüketicilerin beğenisine sundu. Gıdadan temizlik ürünlerine, bebek bakım malzemelerinden temel ihtiyaçlara kadar pek çok üründe öne çıkan indirimler alışveriş yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. İşte Tarım Kredi Marketleri'nin güncel indirim kataloğunda yer alan ürünler ve fiyatları…