  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam TARIM KREDİ AKTÜEL KATALOĞU 20-26 EKİM | İndirimli ürünler raflarda: Osmancık pirinç, Taze kaşar peyniri, gurme çay...

TARIM KREDİ AKTÜEL KATALOĞU 20-26 EKİM | İndirimli ürünler raflarda: Osmancık pirinç, Taze kaşar peyniri, gurme çay...

Tarım Kredi Marketleri’nin 20-26 Ekim aktüel kataloğu yayımlandı. Osmancık pirinç, Taze kaşar peyniri, gurme çay başta olmak üzere birçok temel ihtiyaç ürünü indirimli fiyatlarla satışa sunuldu. İşte haftanın dikkat çeken fırsatları ve indirimli ürünler…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Tarım Kredi Marketleri, 20-26 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel kataloğunu tüketicilerin beğenisine sundu. Gıdadan temizlik ürünlerine, bebek bakım malzemelerinden temel ihtiyaçlara kadar pek çok üründe öne çıkan indirimler alışveriş yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. İşte Tarım Kredi Marketleri'nin güncel indirim kataloğunda yer alan ürünler ve fiyatları…

TARIM KREDİ MARKETLERİ 20-26 EKİM AKTÜEL KATALOĞU

OSMANCIK PİRİNÇ:389,00 TL

TAZE KAŞAR PEYNİRİ YUVARLAK TAM YAĞLI: 459,00 TL

YOĞURT YARIM YAĞLI: 145,00 TL

DANA MACAR SALAM: 119,00 TL

BABY TURCOBEBEK BEZİ: 379,00 TL

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA