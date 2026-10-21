Haberler Yaşam 28 Ekim yarım gün mü, resmi tatil mi? 2026 28 Ekim Çarşamba günü okullar ve iş yerleri açık mı? 28 Ekim yarım gün mü, resmi tatil mi? 2026 28 Ekim Çarşamba günü okullar ve iş yerleri açık mı? Cumhuriyet Bayramı öncesinde 28 Ekim'in tatil durumu merak ediliyor. Çarşamba gününe denk gelen 28 Ekim'de kamu kurumları, özel sektör ve okulların çalışma düzeni araştırılıyor. Peki, 28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim tatili kaç gün sürecek? İşte merak edilenler… HABER MERKEZİ









28 Ekim ve 29 Ekim 2026 resmi tatil takvimi, Cumhuriyet Bayramı öncesinde merak konusu oldu. Bu yıl hafta içine denk gelen bayram nedeniyle öğrenciler ve çalışanlar tatilin hangi saatlerde başlayacağını araştırıyor. Özellikle 28 Ekim Çarşamba günü okulların yarım gün olup olmayacağı ve 29 Ekim Perşembe günü resmi tatil uygulanıp uygulanmayacağı gündemde. Peki, 28 Ekim saat 13.00'ten sonra tatil mi, 29 Ekim'de okullar ve iş yerleri açık mı?

28 EKİM ÖĞLEDEN SONRA TATİL Mİ? 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'ten itibaren resmi tatil uygulanıyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Bayramı arifesinde okullarda ve kamu kurumlarında öğleden sonra tatil başlıyor. Özel sektör çalışanlarının çalışma düzeni ise ilgili mevzuat ve iş yerlerinin uygulamalarına göre değerlendiriliyor.