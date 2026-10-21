28 Ekim yarım gün mü, resmi tatil mi? 2026 28 Ekim Çarşamba günü okullar ve iş yerleri açık mı?

28 Ekim ve 29 Ekim 2026 resmi tatil takvimi, Cumhuriyet Bayramı öncesinde merak konusu oldu. Bu yıl hafta içine denk gelen bayram nedeniyle öğrenciler ve çalışanlar tatilin hangi saatlerde başlayacağını araştırıyor. Özellikle 28 Ekim Çarşamba günü okulların yarım gün olup olmayacağı ve 29 Ekim Perşembe günü resmi tatil uygulanıp uygulanmayacağı gündemde. Peki, 28 Ekim saat 13.00'ten sonra tatil mi, 29 Ekim'de okullar ve iş yerleri açık mı?
28 EKİM ÖĞLEDEN SONRA TATİL Mİ?
28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'ten itibaren resmi tatil uygulanıyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Bayramı arifesinde okullarda ve kamu kurumlarında öğleden sonra tatil başlıyor. Özel sektör çalışanlarının çalışma düzeni ise ilgili mevzuat ve iş yerlerinin uygulamalarına göre değerlendiriliyor.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?
29 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tam gün resmi tatil uygulanıyor. Okullar ve kamu kurumları kapalı olacak. Özel sektör iş yerlerinde de resmi tatil hükümleri geçerli olacak; çalışma durumu iş yerinin niteliğine ve ilgili mevzuata göre değişebilecek.