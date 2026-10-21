Adını duyan şaşırıyor! Cibez nedir, nasıl yapılır? İzmir’in meşhur cibez yemeği nasıl yapılır?

İzmir mutfağı denildiğinde akla boyoz, kumru ve gevrek gibi lezzetler gelse de Ege'nin ot kültürü de kentin gastronomi mirasında önemli bir yer tutuyor. Bu kültürün dikkat çeken örneklerinden biri olan cibez, özellikle ot yemeklerini sevenlerin yakından tanıdığı yöresel tatlar arasında bulunuyor. Mevsiminde pazarlarda kendine yer bulan cibez, sade malzemelerle hazırlanmasına rağmen kendine özgü lezzetiyle sofralarda fark yaratıyor.
CİBEZ NEDİR?
Cibez, İzmir ve çevresinde bilinen, Ege mutfağının ot kültürüyle özdeşleşmiş yenilebilir bir bitkidir. Halk arasında çoğunlukla karnabahar ve lahana gibi sebzelerin kesiminden sonra toprakta kalan filizlerden gelişen taze sürgünler için kullanılan cibez, yöresel mutfakta genellikle haşlanarak tüketilir. Bazı yörelerde farklı turpgil bitkilerinin taze sürgünleri için de bu ad kullanılabilir.
Özellikle İzmir'de zeytinyağlı ot yemekleri arasında kendine yer bulan cibez, sarımsak ve limonla buluştuğunda lezzetini ortaya çıkarır. Hafif ve sade hazırlanışıyla hem meze hem de ana yemeklerin yanında servis edilebilen bir seçenek olarak öne çıkar.
İZMİR USULÜ CİBEZ YEMEĞİ NASIL YAPILIR?
Cibez hazırlamak için çok sayıda malzemeye ihtiyaç duyulmaz. Burada önemli olan, bitkinin doğru şekilde temizlenmesi ve fazla yumuşamadan pişirilmesidir.
MALZEMELER:
1 bağ taze cibez
2-3 diş sarımsak
1 adet limon
Zeytinyağı
Tuz
CİBEZ YEMEĞİNİN HAZIRLANIŞI:
Cibezleri temizleyin: Taze cibezleri ayıklayın, sert veya yıpranmış kısımlarını çıkarın ve bol suyla iyice yıkayın.
Kaynar suda haşlayın: Bir tencerede suyu kaynatıp tuz ekleyin. Cibezleri tencereye alarak yumuşayana kadar yaklaşık 10-15 dakika haşlayın. Pişme süresi bitkinin tazeliğine ve kalınlığına göre değişebilir.
Suyunu süzün: Haşlanan cibezleri süzgece alın. Fazla suyunun akmasını bekleyin.
Sarımsaklı sosu hazırlayın: Ezilmiş sarımsağı limon suyu, zeytinyağı ve bir miktar tuzla karıştırın.
Sosla buluşturun: Cibezleri servis tabağına alın ve hazırladığınız sosu üzerine gezdirin.
İsteğe göre ılık veya soğuk servis edilebilen cibez, özellikle limonun ferahlığı ve zeytinyağının aromasıyla lezzet kazanır.
CİBEZİN PÜF NOKTASI NE?
Cibez hazırlarken en önemli noktalardan biri haşlama süresini iyi ayarlamaktır. Çok uzun süre pişirildiğinde dokusu fazla yumuşayabilir. Bu nedenle pişerken kontrol etmek ve süzdükten sonra fazla suyunu bırakmasını beklemek gerekir.
İzmir usulü servisinde zeytinyağı, limon ve sarımsak öne çıkar. Baharatlarla lezzetini bastırmak yerine bitkinin kendine özgü tadını korumak tercih edilir.
İZMİR MUTFAĞINDA CİBEZ NEDEN BU KADAR SEVİLİYOR?
Ege mutfağında mevsiminde yetişen otların değerlendirilmesi, kuşaktan kuşağa aktarılan bir mutfak geleneği olarak biliniyor. Cibez de bu geleneğin parçalarından biri. Kolay hazırlanması, az malzemeyle lezzetli bir yemek ortaya çıkarması ve zeytinyağlı mutfak kültürüne uyum sağlaması, onu İzmir sofralarında öne çıkarıyor.
İzmir'in yöresel mutfak kültürünü tanımak isteyenler için cibez, yalnızca bir ot yemeği değil, aynı zamanda Ege'nin mevsimsel beslenme alışkanlıklarını yansıtan lezzetlerden biri olarak dikkat çekiyor.