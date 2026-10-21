Adını duyan şaşırıyor! Cibez nedir, nasıl yapılır? İzmir’in meşhur cibez yemeği nasıl yapılır?

İZMİR MUTFAĞINDA CİBEZ NEDEN BU KADAR SEVİLİYOR?

Ege mutfağında mevsiminde yetişen otların değerlendirilmesi, kuşaktan kuşağa aktarılan bir mutfak geleneği olarak biliniyor. Cibez de bu geleneğin parçalarından biri. Kolay hazırlanması, az malzemeyle lezzetli bir yemek ortaya çıkarması ve zeytinyağlı mutfak kültürüne uyum sağlaması, onu İzmir sofralarında öne çıkarıyor.

İzmir'in yöresel mutfak kültürünü tanımak isteyenler için cibez, yalnızca bir ot yemeği değil, aynı zamanda Ege'nin mevsimsel beslenme alışkanlıklarını yansıtan lezzetlerden biri olarak dikkat çekiyor.