ALES 3 başvuruları ne zaman bitiyor? | ALES/3 geç başvuru ekranı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) yıl içindeki son oturumu için geri sayım tamamlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre yürütülen süreçte işlemler yalnızca dijital sistemler üzerinden tek bir günde tamamlanacak. Başvurusunu zamanında yapamayan adayların sistem kapanmadan önce adımlarını eksiksiz atması önem taşıyor.