ALES 3 başvuruları ne zaman bitiyor? | ALES/3 geç başvuru ekranı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) yıl içindeki son oturumu için geri sayım tamamlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre yürütülen süreçte işlemler yalnızca dijital sistemler üzerinden tek bir günde tamamlanacak. Başvurusunu zamanında yapamayan adayların sistem kapanmadan önce adımlarını eksiksiz atması önem taşıyor.
2026-ALES/3 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ
ÖSYM takvimine göre ALES/3 geç başvuru süreci 21 Ekim 2026 tarihinde saat 10:00 itibarıyla başlamış olup, aynı gün gece saat 23:59'da sona ermektedir.
Adayların bu süre zarfında internet üzerinden sistem yoğunluğunu göz önüne alarak işlemlerini son saatlere bırakmaması tavsiye edilir. Sistem 23:59 itibarıyla kapanacak ve ek süre verilmeyecektir.
ÖSYM AİS ÜZERİNDEN ALES/3 GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular fiziki evrak teslimine gerek kalmadan tamamen dijital ortamda gerçekleşir. Adaylar şu adımları izleyerek işlemlerini tamamlayabilir:
ÖSYM AİS'e Giriş: T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ais.osym.gov.tr adresine veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasına giriş yapın.
Sınav Seçimi: Başvuruya açık sınavlar listesinden 2026-ALES/3 seçeneğini işaretleyin.
Bilgileri Güncelleme: Sınav merkezi tercihi, engel durumu ve eğitim bilgilerinizin doğruluğunu teyit edin.
Ödeme Aşaması: Geç başvuru gününde sınav ücreti %50 artırımlı olarak tahsil edilir. Ödeme, ÖSYM'nin resmi e-İşlemler "ÖDEMELER" alanından kredi/banka kartı ile anında yapılmalıdır.
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2026 ALES/3 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Yılın üçüncü ve son ALES oturumu olan 2026-ALES/3, 29 Kasım 2026 Pazar günü ÖSYM tarafından belirlenen sınav merkezlerinde tek oturum halinde uygulanacaktır.