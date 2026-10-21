Bakan Ersoy'dan Aziz Sancar'a büyük vefa! Baba ocağı bilimin yuvası oldu





AZİZ SANCAR'IN BABA OCAĞINDA TARİHİ DOKU KORUNDU



Aziz Sancar'ın kişisel tarihine tanıklık eden evin başlı başına bir değer olduğunu belirten Ersoy, yapının Sancar'ın yetiştiği toplumsal yapının bir aynası olduğunu, bölgenin yaşam tarzını ve tarihi hafızasını yansıttığını söyledi.



Geçmişi 1938 öncesine uzanan yapının taş duvarları, avlusu ve odalarıyla Savur'un geleneksel konut mimarisini günümüze taşıdığını ifade eden Ersoy, zaman içinde geçirdiği değişimlerin bir ailenin yaşam biçimini, ihtiyaçlarını ve geleneksel kent kültürünün gelişimini de gözler önüne serdiğini kaydetti.



Müze işlevi kazandırılan evin aynı zamanda ziyaretçilerin incelemesi gereken en değerli eserlerden biri olduğunu vurgulayan Ersoy, yapının taşıdığı değerleri gelecek nesillere mümkün olan en eksiksiz şekilde aktarmak amacıyla titiz bir restorasyon süreci yürüttüklerini belirtti.



Bu kapsamda yapısal güçlendirme, sıva, taş temizliği, derz, betonarme döşeme ve yalıtım çalışmalarının tamamlandığını anlatan Ersoy, özgün mimari karakterin korunması için çörten, baca, taş silme, motif ve kitabe gibi mimari elemanlara yönelik uygulamalar gerçekleştirildiğini bildirdi.



Konağın tüm iç mekanlarının da dönemin özgün işlevlerine uygun olarak düzenlendiğini söyledi.





DÖRT KATLI TARİHİ YAPININ 395 METREKARESİ MÜZEYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ



Aziz Sancar'ın doğup büyüdüğü evin özgün yaşam düzenini yansıtan teşhir ve tanzim çalışmalarının tamamlandığını açıklayan Bakan Ersoy, dört katlı kagir yapının 395 metrekarelik birinci katında müze düzeni oluşturulduğunu belirtti.



Müzede Sancar'ın hayatına dair fotoğrafların, tıp aletlerinin, diplomaların, cübbelerin, aldığı hediye ve ödüllerin yanı sıra bilimsel çalışmalarına ilişkin dosyaların sergilendiği üç ayrı salon hazırlandığını ifade etti.



Ersoy, oluşturulan koleksiyonla Sancar'ın doğup yetiştiği mekandan azmi, aklı ve çalışkanlığıyla eriştiği ilmi mevki ve makamlara uzanan bir yol açtıklarını belirterek, müzenin bilim insanının hayat ve bilim yolculuğuna tanıklık etmek isteyen herkesi ağırlayacağını söyledi.



MÜZENİN DİĞER KATLARI BİLİM MERKEZİ VE OKUMA SALONU OLACAK



Tarihi yapının yalnızca bir müze olarak kullanılmayacağını da açıklayan Bakan Ersoy, birinci katı müzeye dönüştürülen binanın bodrumunun ve diğer katlarının Mardin Valiliğince okuma salonu ve bilim merkezi olarak kullanılacağını bildirdi.



Buranın Aziz Sancar gibi nice çocuk ve genç için de bilime, hayallerine ve hedeflerine ulaşmada bir başlangıç noktası olmasını dileyen Ersoy, Türkiye'nin dört bir yanındaki kültür varlıklarını korurken onları toplumu buluşturan, yaşayan ve yeni anlamlar kazanan mekanlara dönüştürmeyi arzuladıklarını belirtti.