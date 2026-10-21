EFSANE CUMA NE ZAMAN BAŞLIYOR? | KASIM İNDİRİMLERİ KAÇ GÜN SÜRECEK? İŞTE 2026 KASIM İNDİRİMİ TARİHİ

2026 Efsane Kasım indirimleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. E-ticaret platformları ve mağazalar; teknoloji, elektronik, giyim, ayakkabı ve kozmetik gibi pek çok kategoride cazip fırsatlar sunmaya hazırlanıyor. Peki, Kasım indirimleri hangi tarihte başlayacak, kampanyalar ne zaman sona erecek? İşte alışveriş tutkunlarının merak ettiği tüm detaylar…

Alışveriş tutkunlarının heyecanla beklediği 2026 Efsane Kasım indirimleri için geri sayım başladı. Teknoloji, elektronik, giyim, ayakkabı ve kozmetik başta olmak üzere birçok kategoride cazip fırsatlar sunması beklenen kampanyalar, kasım ayının en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Peki, 2026 Efsane Cuma ( Black Friday ) indirimleri ne zaman başlayacak, kampanyalar kaç gün sürecek?

2026 EFSANE CUMA (BLACK FRİDAY) İNDİRİMLERİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Efsane Cuma indirimleri, ABD'de Şükran Günü'nün ardından gelen ilk cuma günü düzenleniyor. Bu doğrultuda 2026 yılında Efsane Cuma, 27 Kasım 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Türkiye'de de pek çok marka ve e-ticaret platformunun bu tarihte dikkat çekici indirimler sunması bekleniyor.

Ancak kampanyalar yalnızca cuma günüyle sınırlı kalmayacak. Birçok marka, tüketicilere daha uzun süre alışveriş fırsatı sunmak amacıyla indirimlerini hafta boyunca devam ettirebiliyor. 23 Kasım Pazartesi günü başlaması beklenen kampanyalar kapsamında teknoloji ürünlerinden giyime, ayakkabıdan kişisel bakım ürünlerine kadar çok sayıda kategoride fırsatlar öne çıkacak.